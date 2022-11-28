مكياج بالزهور وأوشحة من الموز.. أبرز أدوات تجميل المرأة في قبيلة «سوري» الإثيوبية

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

جميع النساء حول العالم يعشقن الأدوات التجميلية، لكن تختلف طريقة الزينة وأساليبها من مكان لآخر، خاصة في بعض القبائل الأفريقية خاصة الأثيوبية، حيث تتميز المرأة بعاداتها المتوارثة، وتقاليدها الغريبة، وثقافتها المختلفة في وضع الزينة والمكياج، وتهتم النساء بالمواد الطبيعية نظرًا لارتباطهن الشديد بها، ويظهر ذلك في الزهور المنقوشة على ملابسهن والمكياج الخاص بهن، لتصبح أكثر استدامة ومواكبة للطبيعة والحفاظ على المناخ بدلًا من المركبات الكميائية.

عادات المكياج للمرأة في قبائل إثيوبيا

تتميز المرأة في قبيلة «سوري» بارتباطها بالطبيعة الخضراء، التي أثرت على عاداتهن للزينة وجعلتهن يبتعدن عن المركبات التجميلية الكميائية، واتخذن الزهور لتكون معبرة عن ملابسهن ومكياجهن من خلال رسمها بالطلاء على وجوههن، أو التعبير عنها في رسومات الحناء المنقوشة على الأيدي منها ما يعبر عن أشجار الموز والنباتات البرية، بعض السيدات أيضًا يستخدمن الشجيرات الصغيرة وغصون الأشجار الناعمة في الزينة التجميلية في الحفلات والمناسبات المختلفة، وفقًا لموقع«dailymail».

ارتباط سيدات القبيلة بالطبيعة

كرست قبيلة «سوري» العلاقة الرائعة بين نسائها والطبيعة، ما جعلهن يعبرن عنها من خلال الفن على أجسادهن، باستخدام الطين الطبيعي، حيث يتم إلى عجينة بألوان مختلفة، فيضعن طلاء الجسم بطريقة فنية تجمع بين الزهور الموسمية والغريبة والنباتات والتوت وقرون البذور والنباتات العشبية كعادة تجميلية في الأفراح والمناسبات.

سيدات القبيلة، أيضًا يعتمدن على أنماط مستوحاة من الطيور وعناصر طبيعية أخرى، وهن يفعلن ذلك لأنه تقليد قبلي مستمر منذ مئات السنين، يضع أفراد القبيلة طلاءًا للوجه معقدًا يتناسب مع طلاء الجسم، ويرتدين أغطية للرأس مزينة بالزهور الملونة، ويصنعن أوشحة من أوراق الموز، ويستخدمن كذلك عشب جاف كغطاء للرأس، وزهور أخرى مرتبة بعناية لتكون بمثابة تاج كنوع من الاستفادة من الموارد المتاحة، ذلك بسبب الحياة المستقرة التي تعتمد على الحبوب المزروعة في الجزء الأكبر من معيشتهن، ليست الطبيعة فقط هي محل احترام القبيلة لكنها أيضًا تحترم المرأة إذ أنها تدير الأسرة ولها حقولها الخاصة تتصرف فيها كيفما تشاء.