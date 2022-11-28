زواج أمير عموري طفل «ذا فويس كيدز».. شاهد كيف تغيرت ملامحه بعد 6 سنوات من ظهوره

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رزقني الله بِك.. وأيقنت أنكِ أجمل أرزاقي، ما في مبروك يا حبايبي»، هكذا علق الفنان أمير عموري، نجم برنامج المسابقات الأشهر في الوطن العربي «ذا فويس كيدز»، على الصور التي قام بمشاركتها عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلنًا خبر زواجه، الذي حمل صدمة كبيرة ومفاجأة لدى المتابعين، حيث ظهر خلالها في هيئة شاب يخطف الأنظار فضلًا عن إخفاء ملامح العروس عن المتابعين.

زواج طفل ذا فويس كيدز

ظهر الشاب السوري نجم «ذا فويس كيدز، أمير عموري، مرتديًا بدلة تجمع بين اللونين الأسود والأبيض، أمامه عروسه الذي أخفاها عن الجميع، في دهشة كبيرة من المتابعين بتحوله لشاب في بداية العشرينات من عمره، لتنهال عليه المباركات بعد إعلانه دخوله القفص الذهبي.

كان عمر أمير عموري، نحو11 عامًا حينما تقدم للمشاركة في برنامج المسابقات الأشهر في الوطن العربي «ذا فويس كيدز»، عام 2016، ليتفاجأ الجميع بعد مرور نحو 6 أعوام فقط، بظهوره من جديد ولكن عريس ليلة زفافه.

لقيت الصور الذي شاركها نجم ذا فويس كيدز، أمير عموري، استحسان كبير من المتابعين، إذ انهالت عليه التعليقات، كان من بينها: «هو انتوا السنين عندكوا بتجري عن عندنا في مصر ولا ايه، جماعة هو كبر امتى وازاي وبيتجوز كمان، كنت أكبر منك وانت في ذا فويس دلوقتي بقيت أنت أكبر مني، الكلام ده من 6 سنين بس لحق كبر امتى، كم عمره هيدا حتى يتزوج، مين فينا اللي كان صغير على كدا، انا كنت اكبر منك وانت تزوجت وانا لسه بتابع ذا فويس، كبرت أمتى، يا جماعة هما بياكلوا ايه في بلادهم علشان نجرب الوصفة دي، ماشاء الله العمر عدا بسرعة أوي».

معلومات عن أمير عموري

أمير عموري، شاب يبلغ من العمر 17 عام، تعود أصوله إلى سوريا.

- هاجر أمير عموري، برفقة أسرته وهو طفل صغير إلى لبنان نظرا للحروب الأهلية التي تواجدت في دولة سوريا بلاده.

- أحد المواهب التي شاركت في برنامج المسابقات الأشهر في الوطن العربي «ذا فويس كيدز»، ولفت نظر اللجنة بطريقته في الغناء عام 2016، كان من بين فريق الفنان تامر حسني، واستطاع الوصول إلى المنافسة في المراحل النهائية.

- كان يبلغ أمير عموري، حينما تقدم للمشاركة في برنامج المسابقات، نحو 11 عاما.