القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يُقدّم موقع «هن» لربات البيوت، تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم والمشفرة، في إطار الخدمات التي يُقدّمها لهن، إذ يسعى عدد كبير من الفتيات والسيدات اللاتي يعشقن متابعة الساحرة المستديرة، وخصوصًا مباريات كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

وخلال السطور التالية، نستعرض تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم والمشفرة، لربات البيوت، اللاتي يفضلن مشاهدة ومتابعة مباريات كرة القدم، خصوصا أن المجموعات في كأس العالم تشهد قوة، وأداء عاليًا.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم

وأقيمت اليوم الإثنين، مواجهتان من العيار الثقيل، إذ اصطدم المنتخب الكاميروني بنظيره الصربي، في لقاء مثير، انتهى بالتعادل الإيجابي بـ3 أهداف لكل منهما، إذ تقدم المنتخب الكاميروني بهدف، ثم أدرك المنتخب الصربي التعادل.

وقلب المنتخب الصربي الطاولة على «الأسود» وتقدّم بفارقين هدفين، وبعدها دخل المنتخب الكاميروني اللقاء واستطاع أن يدرك التعادل، لينتهي اللقاء بالتعادل.

مواجهات اليوم في كأس العالم 2022

وفي الثالثة عصر اليوم، واجه المنتخب الغاني نظيره الكوري الجنوبي، وتمكن منتخب «البلاك ستارز»، من اقتناص نقاط المباراة الثلاثة، في مباراة جنونية، بعدما تغلب منتخب غانا على كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويواجه المنتخب البرازيلي نظيره السويسري، وفي التاسعة مساء يصطدم منتخب البرتغال بنظيره

الأوروجوياني.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم والمشفرة

قناة zdf على هوت بيرد

تردد: 11054

القمر الصناعي: Hotbird

معامل الترميز: 22000 (H)

قناة das erste على هوت بيرد

القمر الصناعي: Hotbird

التردد:11541

معامل الترميز: 22000 (V)

قناة IRIB HD Iran على القمر التركي

التردد: 11881

معامل الترميز: 27500 (H)

قناة TRT2 على القمر التركي

القناة: TRT2

التردد: 11054

معامل الترميز: 30000 رأسي

تردد قنوات «بي إن سبورت ماكس»

القمر: نايل سات

تردد القناة: 11012

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قنوات «beIN SPORTS HD 1.2.3»

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11013.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معدّل التصحيح: 3/2.

تردد قنوات «beIN SPORTS HD 4.5.6»

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11054.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معدل التصحيح: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS HD 7

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12604.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معدل التصحيح: 3/2.