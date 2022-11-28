كيفية التعامل مع الطفل العنيد.. احتويه واتعاملي معاه صح من صغره

القاهرة - سمر حسين - ماما

تعاني الكثير من الأمهات من مشاكل مع أطفالها قد تخلق فجوات في التواصل بينهم، من هذه المشاكل المنتشرة هي مشكلة العند التي تسبب مشاكل للأمهات خاصة إذا كان الطفل الأول لها أو أنها من الشخصيات العصبية، لهذا تبحث الكثير من الأمهات عن طريقة التعامل مع الطفل العنيد، وكيف تقلص الفجوة في التواصل بينها وبين طفلها.

في التقريريقدم «هن» كيفية التعامل مع الطفل العنيد؟، وفقًا لموقع «parenting» البريطاني.

كيفية التعامل مع الطفل العنيد؟

وأجاب الموقع على تساؤل كيفية التعامل مع الطفل العنيد، مؤكدا أنه تختلف المعاملة معه حسب شخصية الطفل وعمره، من خلال عدة خطوات بداية من العند في سن مبكر، كالتالي:

- اذا كنت تعانين من مشكلة العند مع طفلك الصغير، لا يجب أن تعاقبيه لقوله لا إذا لم يتخطى العامين، يجب أن يكون التعامل معه بلطف حتى يستجيب.

- استخدمي الأشياء التي يحبها كهدايا حتى يتجاوب معك ويوافق على طلبك، وكلما كان التفاهم مع الطفل مبكرًا كلما قلت مشكلة العند.

- لا تعامليه بدلال زائد، لأنه يعمل على إفساد سلوكيات الطفل، وله دورا كبيرا في عناده، فهو مدرك بأنه في النهاية سيحصل على مبتغاه.

حل مشكلة العند عند الأطفال

بعد معرفة كيفية التعامل مع الطفل العنيد، يجب معرفة التعامل معه إذا كبر في السن وزاد الأمر تعقيدًا، غالبًا ما تكون مشكلة العند لدى الأطفال الأكبر سنًا بسسس معاملة الأهل نفسهم، منها المقارنات المستمرة، يجب على الأهل إدراك مدى الاضطرابات النفسية التي تصيب الطفل عند مقارنته بالآخرين، إذ لا يعمل هذا السلوك بأي شكل من الأشكال على تحفيزه، بل دائماً ما يتسبّب بتدمير ثقته بنفسه.

في حوار سابق لـ«هن» وجهت الدكتورة هالة حماد، استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين والعلاقات الأسرية، عدة نصائح والتي تعد الطريقة الصحيحة للتعامل مع الطفل العنيد، خاصة كثيري الحركة والبكاء،:قائلة «يجب إعطائه مزيد من النشاطات، داخل وخارج المدرسة في حضانته، زيادة النشاطات في مجال الهوايات حتى يفرغ طاقته وحركته فيها، بالإضافة إلى المشاركة في أعمال المنزل اليسيطة».