شقيقة الفنانة مها أبو عوف عن آخر أيامها ووصيتها: «بنفذها بالحرف» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واحدة من أعضاء فرقة «الفور إم»، تلك الفرقة التي هزت أرجاء مصر وكان لها صدى كبير في العالم العربي، عام 1979، التي أسسها الفنان الراحل عزت أبو عوف، واعتمد على العنصر النسائي بها، والتي تكونت من شقيقاته الأربعة، حيث كانت تُقام البروفات داخل الفيلا التي يسكنون بها في منطقة الزمالك، لتكن الفنانة مها أبو عوف، التي عُرفت بإطلالتها وأناقتها وصوتها الهادئ الخاطف للأنظار واحدة منه، والتي استمرت بالعمل بها طيلة 13 عاما، وقدمت مع أشقائها عدد كبير من الألبومات الغنائية التي لا تزال محفورة في الذاكرة حتى يومنا هذا.

ويتزامن اليوم 28 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنانة مها أبو عوف، التي رحلت عن عالمنا في 6 يناير2022، إثر معاناة مع سرطان الرئه.

ويُقدم «هن»، الوصية التي أوصت بها الفنانة مها أبو عوف، وكواليس آخر شهرين في حياتها، على لسان شقيقتها ميرفت أبو عوف، إحدى عضوات الفور إم.

مفتقداهم جسمانيًا ولسه موجودين جوايا

تحدثت الفنانة ميرفت أبو عوف، شقيقة الفنانة الراحلة مها أبو عوف والفنان عزت أبو عوف، عنهم، خلال لقاء لها في برنامج «شوفي مافي»، قائلة: «اتشرف إني أكون أخت الدكتور العالمي الراحل عزت أبو عوف والإنسانة العظيمة مها أبو عوف، الإنسانة اللي أنا مفتقداها جدا جدا، كيان الفور إم عمره ماراح، الكيان موجود وهما كمان لسه موجودين بفتقدهم جسمانيا وحضنهم واتكلم معاهم في مشاكل خاصة مها، اتوفت صغيرة وفجأة، احساسي مع عزت ومها مختلف خالص، لما بفكر فيهم ببقى فخورة جدا».

وتابعت الفنانة ميرفت أبو عوف، خلال الحديث عن اشقائها الراحلين: «حاسة إني محظوظة بيهم وفخورة إني كنت من ضمن كيان الفور إم».

تفاصيل آخر شهرين في حياة مها أبو عوف

وعن كواليس اللحظات الأخيرة للفنانة مها أبو عوف، قبل الوفاة، قالت شقيقتها ميرفت أبو عوف: «التطور كان سريع جدا واكتشفنا إن عندها كانسر في المراحل الأخيرة ومكانش المفروض تاخد كيماوي، وده قضى على آخر شهرين في حياتها، مها عملت مسلسل «ليه لا» في أكتوبر واتوفت في يناير، اتغيرت خالص في شهرين مكنتش بتقدر تقف على رجليها ربنا كرمها، كانت إنسانة مليانة بالحياة ومكنتش هتقدر تستحمل».

وصية مها أبو عوف قبل رحيلها

الفنانة ميرفت أبو عوف، إحدى عضوات فرقة «الفور إم»، تحدثت عن وصية شقيقتها الراحلة مها أبو عوف، قائلةً: «بتواصل معاها من خلال الدعاء والعبادة، هي موصيانا وصايا كتير وبنقوم بيها زي ما هي طلباها، إننا ندعيلها وناخد بالنا من ابنها، مها كانت الدينامو اللي بيجمعنا كلنا».