طرق وتعليمات لتخفيف طفح الحفاضات.. «غيري النوع واستعملي زيت الأعشاب»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تعاني الكثير من الأمهات، من طفح الحفاضات، وخاصة المبللة التي تسبب للطفل الالتهابات والأرق، وتترتب عليها الكثير من المخاطر فقد يؤثر الطفح الناتج عن الحفاض، عدة أيام حتى يتحسن اعتمادًا على مدى شدته، لذلك نستعرض لكِ من خلال «هُن» في السطور التالية طرق وتعليمات لتخفيف طفح الحفاضات بحسب موقع «MAYO CLINIC».

طرق لتخفيف طفح الحفاضات

وقدم الموقع، عددا من النصائح، ومن بينها «تغيير النوع واستعمال زيت الأعشاب»، وهي كالتالي:

- ‏تغيير مساحيق الغسيل في حال معاناة الطفل باستمرار من طفح الحفاض قد يكون لديه حساسية من منتج معين.

- توقفي عن استعمال المواد الكيميائية والعطور للتخلص من طفح الحفاض.

- الحرص على شراء حفاظات ذات حجم أكبر مع تقدم الطفل بالعمر، وينصح أيضًا بتجنب استعمال الحفاظات الصناعية الضيقة واستبدالها بالحفاظات القطنية التي تساعد الجلد على الجفاف والتنفس.

- ‏التأكد من ملائمة الحفاضات ونوع الحفاضات، إذ أنها تكون ضيقة وتزيد من طفح الحفاض، لذلك يجب التحقق من ملائمتها للطفل.

- إعطاء منطقة الحفاظ فرصة للتنفس إذ ينصح بترك الطفل بدون حفاظ لفترة خلال اليوم.

- تجنبي استعمال المناديل المبللة والمعطرة، فهذه المناديل تزيد من طفح الحفاظ واستعمال المناديل الطبيعية الخالية من العطور.

- نظفي الجلد بالماء والصابون الخالي من الروائح والعطور.

- استعمال كريمات ومراهم للحفاضات يوجد العديد من أنواع الكريمات الواقية والمراهم الملطفة.

- تعمل المنتجات التي تحتوي على نسبة عالية من أكسيد الزنك أو الفازلين بشكل جيد على حماية البشرة من الرطوبة.

- إذا كنت لستِ متأكدة من كريمات طفح الحفاضات ومحتوياتها، فيمكنك صنع كريم خاص في المنزل؛ باستخدام مكونات بسيطة وطبيعية مثل زيت الأعشاب.

- طريقة صنع كريم خاص في المنزل بطريقة طبيعية

- كوب زيت جوز الهند.

- كوب زيت الزيتون.

- زيت اللافندر الأصلي.

- زيت شجرة الشاي.

- طريقة الاستخدام كالتالي:

امزجيهم معًا واحفظيهم في الثلاجة وضعي الكريم في كل مرة تغيرين فيها حفاض طفلك. ‏

- استخدمي نشا الذرة بدلًا من بودرة التلج واستخدمي نشا الذرة لتجفيف جلد طفلك مع تغيير حفاضاته وسيمتص كل العرق ويجعل بشرة الطفل ناعمة.

- دلكي على الجلد بلطف بمنشفة نظيفة أو اتركيه يجف في الهواء بعد تنظيف الجلد وتجفيفه برفق.

- حافظي على منطقة الحفاض نظيفة وجافة.

تعليمات لتخفيف طفح الحفاضات

وأشار عاصم فرج، أستاذ الجلدية، خلال لقاء سابق في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» على قناة «CBC»، إلى أنه لا يجب تنظيف الطفل بالديتول ولكن يجب الغسل بالماء الكثير ويجب اختيار النوع الصحيح للترطيب، وإذا ظهر علامات وخطوط في جلد الطفل فإنها إلتهابات حادة فيجب استخدام مرهم «موستلا 123» إذ أنه يرطب الجلد ويعمل على تخفيف الالآم.

وعدد التعليمات كالتالي:

- وجوب استخدام الحفاضات القطنية.

- استخدام الزنك للجسم لأنه عازل لطبقة الالتهابات ويعمل على ترطيب الجلد الحساس.

- تغيير الحفاضات باستمرار إذ أن الحفاضات المبللة تزيد من حدة الأعراض. ‏

- ‏المحافظة على غسل اليدين وتنظيفهما جيدًا قبل وبعد تغيير الحفاظات حتى لا تتأذى بشرتك وبشرة طفلك.

- يجب الحرص على الأطعمة التي يتناولها طفلك فبعض الأطعمة مثل الحمضيات تسبب زيادة في حموضة معدة الطفل مما يعمل على طفح الحفاض، لذلك ينصح بإعطاء الطفل كميات قليلة من هذه الأطعمة ‏ومراقبة تطور طفح الحفاض في نفس الوقت، والتوقف عن إعطاء الطفل أطعمة تؤذي صحته إلى أن يتعافى من الطفح.