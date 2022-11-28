أعراض الأنيميا المتعملقة وطرق علاجها.. نقص فيتامين «B» أو حمض الفوليك السبب

القاهرة - سمر حسين - صحة

يصاب العديد من الناس بالأنيميا والنقص الحاد في خلايا الدم الحمراء، ويؤثر هذا على نمو الجسم، وقد يتسبب في الإصابة بفقر الدم والعديد من الأمراض، ويوجد نوع من الأنيميا يُسمى الأنيميا المتعملقة إذ يؤثر على الجسم بصورة أكبر.

ويستعرض «هن» خلال السطور التالية أعراض الأنيميا المتعملقة وكيفية علاجها.

وقال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، خلال لقاء سابق، إن الأنيميا المتعملقة تسمى هكذا بسبب نقص في فيتامين ب12 وحمض الفلوليك، وتعملقت بسبب تأثير نقص الفيتامينات الذي تسبب في النقص الكبير في خلايا الدم الحمراء، التي تعتبر أساسية لكي تنقسم الخلايا وتضاعف الـحمض النووي وعند نقص الفيتامينات يحدث أن جميع الخلايا التي تنقسم ستعطل، والأنيميا المتعملقة في الأساس تعتمد على سرعة الهيموجلوبين وتتعملق عند ذلك، وتكون أعراضها مشتركة مع كثير من الأمراض.

أعراض الأنيميا المتعملقة

- الضعف العام الشديد المصاحب بالإعياء.

- برودة اليدين والقدمين.

- بطء النمو.

- ضعف الشهية.

- ألم وتورم المفاصل.

- التنفس السريع الغير الطبيعي.

- نقص المناعة والإنفلونزا.

- كثرة النوم.

- الصداع الشديد.

- ضعف القدرة على المذاكرة.

- زيادة التوتر.

- مشكلات بالأعضاء الحيوية في القلب والرئة.

- ‏معدلات منخفضة في الحديد بالجسم.

علاج الأنيميا المتعملقة

ونوه موافي أن العلاج الأساسي للأنيميا المتعملقة أنه لا يجب أخذ الأدوية والمسكنات والمضادات الحيوية دون داعي لأن بذلك تهبط الجسم وتعمل على نقص إنتاج الخلايا الحمراء، فالمضادات الحيوية يمكن أن تسبب الأنيميا عن طريق عدة أليات وتؤثر على الجسم الذي هو مصنع لإنتاج خلايا الدم الحمراء، مما يتسبب في فقر الدم وتضاعف الأنيميا.