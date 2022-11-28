«أنتِ مش لوحدك» حملة للتوعية بالعنف ضد المرأة.. دعمها نجوم الفن والسوشيال ميديا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهر نوفمبر هو شهر التوعية من العنف ضد المرأة، وهي الأزمة التي تقع فيها العديد من السيدات كضحايا على مستوى العالم، لذلك حرصت مبادرة «أنتي الأهم» على إطلاق حملة للمرة الأولى من نوعها، جاءت تحت اسم «أنتي مش لوحدك»، تهدف إلى بث الوعي في نفوس النساء ممن يقعن ضحايا بين براثن العنف بصوره المختلفة، سواء عنفًا لفظيًا أو جسديًا.

تفاصيل حملة «أنتي الأهم»

وخلال تصريحاتها لـ«هن»، كشفت الدكتورة ريهام العراقي، المنسق العام لمبادرة أنتي الأهم، عن تفاصيل حملة «أنتي مش لوحدك»، التي يشارك بها نخبة من نجوم الفن والإعلام والمجتمع، ومشاهير وسائل التواصل الاجتماعي.

ومؤخرًا، تم إطلاق هاشتاج «أنتي مش لوحدك» عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع الاحتفاء العالمي بمكافحة العنف ضد المرأة، والتصدي لتلك الأزمة المجتمعية الشائكة، وشارك عدد من نجوم الفن والإعلام ومشاهير السوشيال ميديا الهاشتاج، مع تدوين كلمات هامة لدعم المرأة.

%37 من النساء يتعرضن للعنف

وأوضحت «العراقي»، أنّه وفق الإحصائيات الأخيرة، فإنه نحو 37% من النساء بالوطن العربي يتعرضن لمختلف أشكال العنف، وهناك أعداد كبيرة منهن تخشى الإفصاح عما يتعرضن له، لذلك تم إطلاق الحملة للعمل على تقديم يد العون لهن، وتقديم الحلول الفعالة لمساعدتهن في التخلص من هذه الأزمة.

ردود أفعال كثيرة وبصور مختلفة تلقتها حملة «أنتي مش لوحدك»، ما بين التشجيع والدعم، لكن لا تزال هناك بعض الفئات اللاتي تخشى الإفصاح عما تتعرض له، «جالنا ردود أفعال ناس كتيرة مبسوطة وناس بتشجع على ده، لكن لسه في ستات كتيرة خايقة تعبر أو تتكلم، ومش عارفة إيه الاجراء إيه اللي ممكن تاخده في حال تعرضها للعنف، وده اللي بنحاول نساعدهم بيه من خلال الحملة»، بحسب «العراقي».