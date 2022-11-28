الامارات | وفاة عبدالعزيز المقالح أحد أبرز شعراء اليمن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي الشاعر اليمني البارز الدكتور عبدالعزيز المقالح، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 85 عاما.

وأفادت مصادر مقربة من الفقيد أن الدكتور عبدالعزيز المقالح توفي اليوم الاثنين في العاصمة صنعاء بعد صراع مع المرض.

ونعى مسؤولون حكوميون وأدباء الأديب والشاعر البارز الذي ولد في عام 1937، وشغل مناصب حكومية وإدارية متعددة، بينها رئيس جامعة صنعاء، أكبر جامعات اليمن، وله عشرات المؤلفات.

وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن إلى ساحة عزاء في وفاة الشاعر المقالح، حيث اعتبره كثيرون بأنه أحد أبرز الأدباء والكتاب والمثقفين في الوطني العربي.