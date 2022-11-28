«مرام» أول مصرية تحصل على شارة التحكيم الدولي في كمال الأجسام: زوجي شجعني (حوار)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بين اليوم والآخر، تكتب المرأة المصرية الإنجازات، لتحفر اسمها بقوة خاصة وإن اقتحمت مهن ارتبطت بالرجال، وهو ما حققته المُحكمة المصرية مرام سعيد مؤخرًا، بعدما منحها الدكتور رفائيل سانتونجا، رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية، كارت التحكيم الأخضر الخاص بلعبة «الفيتنس تشالنج»، أحدث الألعاب المضافة لأنشطة الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية، لتصبح «مرام» أول سيدة مصرية وعربية تحصل على هذه الشارة الدولية، على هامش مشاركتها في بطولة العالم لكمال الأجسام والكلاسيك والفيزيك رجال وسيدات، والتي أقُيمت في سانتا سوزانا بإسبانيا خلال الشهر الجاري.

وفي حوار اجراه «هُن» مع مرام سعيد، أول سيدة مصرية وعربية تحصل على هذه الشارة الدولية، كشفت خلاله العديد من التفاصيل، وإلي نص الحوار:

ماهي قصتك مع كمال الاجسام؟

لم أكن اتابع هذه اللعبة مُطلقًا، ربما أشاهدها في التلفاز، ولكن دون دراية بتفاصيلها أو أحكامها، حتى ارتبطت بزوجي وهو بطل عالم ومدرب، ومن هنا بدأت في الاهتمام بقوانين اللعبة من خلال تحضيري معه لبطولاته؟، وجدتها رياضة صعبة وجميلة فاقتحمت العالم الذكوري، وساعدني زوجي، وهو أول حكم مصري محترفين في الوطن العربي في اللعبة، وبدأت أحضر معه واكتب عن التفاصيل والكواليس، حتى اصبحت مستشارة إعلامية للاتحاد المصري والعربي لكمال الأجسام.

كيف دخلتي مجال التحكيم؟

بدأت أدعم فكرة التحكيم بالدورات وحصلت على كارنية حكم في لعبة كمال الاجسام في مصر، ومن خلال سفري بطولات العالم كل سنة، كان آخرها بطولة العالم حصلت على كارت التحكيم من الاتحاد الدولي لكمال الاجسام لأصبح أول سيدة مصرية وعربية وإفريقية تحصل عليه.

ماهي لعبة الفيتنس تشالنج؟

لعبة الفيتنس تشالنج، هي فئة مستحدثة في الاتحاد الدولي لكمال الاجسام واللياقة البدنية، وكان يشرف عليها اللجنة الفنية والعلمية في الاتحاد الدولي إلى أن استخرجت جميع اللوائح والقوانين الخاصة بها، واعتمادها بشكل نهائي في الجمعية العمومية بالاتحاد الدولي، التي أُقيمت على هامش بطولة العالم سانتا سوزانا إسبانيا ٢٠٢٢، وهي لعبة يمكن المشاركة فيها من الجنسين الرجال والسيدات بداية من الأطفال إلى الكبار في السن، خاصة إنها تعتمد على اللياقة البدنية وقوة التحمل.

ما قصة كارت التحكيم الأخضر؟

اشتركت في دورة خاصة بتحكيم الفيتنس شالنج على هامش بطولة العالم، التي أُقيمت في سانتا سوزانا إسبانيا نوفمبر ٢٠٢٢، واجتازتها وكنت السيدة الوحيدة من الوطن العربي، ومن هنا أصبحت أول سيدة مصرية وعربية وإفريقية تحصل على أعلى شارة تحكيم من الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية، ومنحني الدكتور رفائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية الكارت، واستلمته رسميا من الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب أول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام.

هل ستشاركي في بطولات؟

نعم ستكون أول بطولة أشارك فيها كحكم فيتنس، هي بطولة الفراعنة التي ستقام في استاد القاهرة في الفترة من 18 لـ19 ديسمبر المقبل، وهي أول بطولة من نوعها في مصر.

ماذا عن نظام التغذية الخاص بك؟

حريصة جدا على الاهتمام بشكلي ووزني، وبتابع وزني باستمرار على الميزان بشكل دوري، أكل أنا وزوجي دايما في البيت أكل صحي، لأن زوجي بيتمرن كل يوم وأنا بمارس الرياضة دايمًا، ودايمًا الأكل بطبخه بشكل صحي، دون دهون أو مواد حافظة.

كيفية التوزن بين الأمومة والعمل؟

الحمد لله، استطيع التوازن بين كوني أم لطفلة عمرها سنة وشهرين وبين عملي حتى ممارسة الرياضة لو لم أتمكن من النزول بحرص على التدريب في المنزل حتى أكون بجانبها.

من هو الداعم الأول؟

الشكر لزوجي لتشجيعي دائما ودعمه لي في كل شيء ولوالدي ووالدتي الذي قاموا بتشجعيي من البداية للانطلاق والعمل بكل حرية.