بعد صعودهما خلسة.. زوجان يتسببا في إخلاء طائرة ركاب أمريكية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واقعة غريبة تعرضت لها ركاب طائرة أمريكية، بعدما اضطر طاقهما إلى إخلائها من كافة المتواجدين على متنها، بسبب زوجان صعدا إليها متسللين بين الركاب، وأحدثا حالة من الشغب والفوضى.

تفاصيل صعود الزوجين إلى الطائرة

وبحسب صحيفة marca الإسبانية العالمية، تداول مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لزوجين أثناء تواجدهما على متن طائرة ركاب، تابعة لشركة الطيران الأمريكية «فرونتير إيرلاينز»، وهما يحدثان أمور شغب على متنها مع الطاقم.

وحسب ما أوضحت التقارير، تسلل الزوجان إلى الطائرة في الخفاء حتى لا يضطروا إلى دفع الرسوم الإضافية الخاصة بحقائبهم، وشعورهم أن هذه الرسوم مبالغ فيها.

لكنه من الواضح أن الزوجين لم يكونا متخفيين بدرجة كافية، وألقي القبض عليهما متلبسان من قبل موظفي شركة الطيران، وطُلب منهما النزول من الطائرة، لكنهم لم يتقبلا الأمر، وأحدثا شغبًا.

إخلاء الطائرة من الركاب

وبسبب ما قاما به الزوجان على متن الطائرة، اضطر طاقم الطائرة إلى إخلائها من الركاب سريعًا، ليتمكنوا من التعامل مع الزوجين والقبض عليهما.