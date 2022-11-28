3 خرافات شائعة تجنبيها عند الطهي.. أبرزها غسل المكرونة بعد السلق

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

على مر السنين توارثت العديد من الأساطير حول إعداد الطعام وطهيه، وأصبحت عادات أساسية داخل كل مطبخ عند طبخ الأصناف المختلفة، لكن مؤخرًا، كشف عدد من خبراء الطبخ حول العالم، وجود بعض الخرافات التي لا يجب التسليم بها وكأنها صحيحة.

ونقلًا عن صحيفة «تايمز الهندية»، نستعرض في السطور الآتية أبرز الخرافات المتداولة عن عادات الطبخ، والتي يفضل عدم اتباعها عند إعداد الطعام.

1- الملح يساعد في غليان الماء بسرعة

عند تحضير الماء الساخن لإعداد بعض الأطباق مثل سلق المكرونة، يقوم العديد من الأشخاص برش كمية بسيطة من الملح ظنًا في أنها تساهم في غليان الماء بصورة أسرع، لكن الواقع غير ذلك، حيث أن التأثير الوحيد الذي يمكن أن يحدثه الملح، هو تغير مذاق الأكلة المقدمة فقط.

3- شطف المكرونة بالماء

على الرغم من اقتناع الكثيرين بضرورة غسل المكرونة بالماء البارد لتحسين طعمها وقوامها، تبين أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، لأن غسيلها يؤدي إلى التخلص من النشا الطبيعي بها، الذي يساعد الصلصة على الالتصاق بها بصورة أفضل، وهو ما أكدت عليه الشيف نورهان ميشيل، خلال تصريحات تلفزيونية لها، موضحة أنه لا يفضل غسل المكرونة بالماء بعد سلقها إلا عند إعداد البشاميل فقط، ولكن عند تحضيرها كـ«باستا» لا يفضل غسلها بالماء، للحصول على مذاق الصوص الخاص بها.

3- الدقيق لا يفسد

يعتقد الكثيرين أن كيس دقيق الخبز الذي يتم تخزينه لبضع سنوات غير قابل للتلف، لكنه في الواقع أكثر عرضة للخطر، فعلى الرغم من أن الأمر يستغرق وقتًا طويلاً نسبيًا لتلفه، إلا أن الدقيق يمكن أن يفقد طعمه وجودته بالتأكيد، فالعلامات الدالة على فساد الدقيق هي الرائحة الكريهة التي تنبعث منه، وظهور السوس.