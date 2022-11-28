«ازاي تفتحي مشروع مربح؟».. «بادر» تساعد الشباب بتدريبات في ريادة الأعمال

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يفكر الشباب من الجنسين دائمًا في فتح مشروعات خاصة، وتأسيس أفكار ومجالات خاصة بهم بدافع البحث عن الرزق، وممارسة الأعمال والقدرة على التغيير في حياتهم، وهو ما تهدف إليه مبادرة «بادر»، التي تعمل على تنمية فكرة ريادة الأعمال ونشر الوعي المالي والثقافة المهنية لحل مشكلة التوظيف والمساعدة على فتح مشروعات خاصة بهم، بحسب نور جلال، إحدى المدربات بالمبادرة الشبابية.

وحول المبادرة الشبابية، تضيف «جلال» لـ«هُن» إن «بادر» مبادرة تتم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة «Care» مصر للتنمية، وتهدف إلى نقل خبرات الأعمال للمراهقين والشباب من سن 16 إلى 25 عامًا، إذ أنها أكثر فئة تفكر في المشروعات الخاصة، لافتة إلى أن المبادرة تتواجد في محافظات القاهرة الكبرى والجيزة والقليوبية.

وأوضحت «جلال» أنّ المبادرة تعلم الشباب والمراهقين الشمول المالي وريادة الأعمال من خلال محاضرات عملية وورش عمل، مشيرة إلى استهداف مراكز الشباب للوصول إلى أكبر فئة شبابية إلى جانب أًحاب التعليم الفني، لأنهم مستقبل البلد في ريادة الأعمال، ويُطرح من خلال الورش العديد من المهارات وتعليمها للطلاب، وهي مقسمة على ثلاثة مراحل، يتعليم فيها الطلاب التالي:

- معرفة معنى التثقيف المالي.

- ‏كيفية إدارة الأموال.

- ‏إدارة الأموال الشخصية.

- الخدمات التي تقدمها البنوك.

- ‏الأدوات اللازمة للعمل وإقامة مشروع.

- ‏كيفية إعداد قوائم مالية.

- الإجراءات القانونية لتكوين الشركات.

- فهم واستخدام الخدمات المالية المختلفة مع الخدمات التكنولوجية.

- كيفية الادخار.

- ‏القدرة على التفاوض.

- كيفية تقديم المشروع للناس والقدرة على التحاور.

وأشارت«جلال» إلى إعادة المرحلة الأولى «أون لاين» لعدد محدود لديهم أفكار جديدة لمشاريع مختلفة، نظرًا للإقبال الشديد على المبادرة، موضحة أنه في نهاية الكورس توجد مسابقة مقدمة من بنك Hsbc ومؤسسة كير مصر بتمويل عدد من المشروع المتميزة، وإذا تواجد مشروعات تحتاج أكثر من التمويل المقدم سيتم توصيلهم بحاضنات الأعمال.

وأوضحت «جلال» أنه يتم خلال المحاضرات تبادل الأدوار بين كل فريق، وتوزيع الأدوار بين كل من القائد والمدير وصاحب المشروع، لتدريبهم على كيفية إدارة المشروعات وتقديم الأفكار.