الامارات | من هي الشاعرة الإماراتية التي يحتفي بها "غوغل"؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتفي محرك البحث غوغل، اليوم، 28 نوفمبر، بالشاعرة الإماراتية عوشة السويدي، الملقبة بفتاة العرب، التي تعتبر من رواد الشعر النبطي في الإمارات والمنطقة العربية، وتعتبر علامة فارقة في مسيرة الشعر النبطي، حيث تصدرت صورتها الصفحة الرئيسية للبحث.

فتاة العرب هي الشاعرة الإماراتية عائشة بنت خليفه بن أحمد بن خليفه السويدي، التي ولدت في عام 1920 في المويجعي بالعين ثم أقامت بعد ذلك في دبي، وهي من رواد الشعر النبطي في الإمارات والمنطقة، وتعتبر تجربتها الشعرية علامة بارزة ومرحلة انتقالية مهمة في مسيرة الشعر النبطي، وتقديراً لموهبتها وعطائها نالت "جائزة أبوظبي" في دورتها الخامسة عام 2009.

في عمر 12 عاما وهي طفلة بدأت عوشة كتابة الشعر، إذ تأثرت بالبيت الذي تربت فيه وكان رجال العلم والشيوخ لا يغادرون مجلس أبيها.

وعرفت السويدي في البداية بلقب "فتاة الخليج" إلى أن أطلق عليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لقب "فتاة العرب" بعد تكريمها وتقليدها وسام إمارة الشعر في عالم الشعر الشعبي في عام 1989، حيث أهدى سموه لها ديوان تصدره إهداء قال فيه:

أرسلت لك ديوان يا عالي الشان ديوان فيه من المثايل سـددها

يحوي على الأمثال من كمل من زان ومن كل در في عقوده نضدها

فتاة العرب وانتوا لها خير عنوان ومن غيركم بقصد معاني نشدها

ووصفها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في قصيدة له بأنها ركن من أركان الشعر، فقال فيها:

يا ركن عود الهوى وفنه

شاقني جيلك بالوصافي

‏وخلال مسيرتها قدمت عوشة السويدي العديد من القصائد في مختلف مجالات الشعر كالغزل والنقد الاجتماعي والمدح والإسلاميات، وتأثرت بالماجدي بن ظاهر والمتنبي كما جارت كبار الشعراء مثل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأحمد الكندي وعمير بن راشد وسعيد بن هلال الظاهري، ونشرت قصائدها في العديد من الصحف والمجلات و صدرت في دواوين مسموعة جمعها الشاعر حمد بن خليفة بو شهاب في "ديوان فتاة العرب" سنة 1990 الذي صدرت طبعة ثانية منه عام 2000، وفي 2011 أصدرت الدكتورة رفيعة عبيد غباش ديوان “عوشة بنت خليفة السويدي.. الأعمال الشعرية الكاملة والسيرة الذاتية”، الذي ضم 80 قصيدة للشاعرة لم تكن منشورة من قبل، من أبرزها قصيدة "ربي يا واسع الغفران".