كيف تحصلين على حواجب كثيفة وطبيعية؟.. خبيرة تجميل: السر في خطوتين

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

ليس هناك شك في أن الحواجب الرقيقة تضيف جمالًا على ملامحك، إلا أن العديد من السيدات أصبحن مهتمين بالحواجب الكثيفة، ليس لأنها موضة رائجة، لكنها من العلامات التي تبرز جمال الملامح، وتعبيرات الوجه أيضًا، حتى أن الكثير من الفتيات يلجأن للحيل التجميلية لتكثيفها وإبرازها.

نصائح للحصول على حواجب كثيفة

وبدلًا من الحيل التجميلية المؤلمة والمكلفة في الوقت ذاته مثل تقنية الميكروبليدنج، إليكِ نصائح للحصول على حواجب سميكة باستخدام منتجين فقط، وفقًا لخبيرة التجميل كريز عماد.

خطوات الحصول على حواجب كثيفة

- جل شفاف.

- قلم حواجب.

الخطوة الأولى:

- ضعي الجل الشفاف بعد دفع الحاجبين لأعلى.

- مشطي الشعر عكس اتجاه النمو وادفعه لأعلى مرة أخرى.

- هذا الأمر يغطي كل شعر الحاجب، مما يعطي مظهر الحواجب الرقيقة.

- اتركها لمدة 15 إلى 20 ثانية تقريبًا قبل المتابعة إلى الخطوة التالية.

- يوصى باستخدام جل حواجب شفاف بدلاً من جل ملون، لأن المواد الهلامية الملونة يمكن خلق مظهرًا غير طبيعيًا.

الخطوة الثانية:

- املئي المناطق المتناثرة من حاجبيك بقلم حواجب رفيع.

- يجب التركز على مقدمة وذيل الحواجب.

- حافظي على حواجبك بشكل طبيعي قدر الإمكان.

- يمكنك مزج الصبغة مع شعرك الطبيعي

- اختتمي بالهايلايتر، قومي بتمييز المنطقة الواقعة تحت عظم الحاجب باستخدام القليل من الهايلايتر.