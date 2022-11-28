ماذا يحتاج كل شخص من صديقه حسب البرج؟.. عبير فؤاد تجيب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يبحث كل شخص عن صديق له، يكون قريب من صفاته أو يكمل له احتياجاته، ويختلف كل فرد عن الآخر سواء من يريد الاهتمام أو الحنية أو الجدعنة أو الاستمتاع بالحياة أو غيرهم وهو ما نرصده في السطور التالية بحسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

وتقدم عبير فؤاد خبيرة الأبراج عبر «هن»، ماذا يحتاج كل شخص من صفات صديقه حسب البرج، فيما يلي بالتفاصيل.

برج الحمل

صاحب برج الحمل يبحث عن الاهتمام والتشجيع المستمر والاستفادة من صديقه.

برج الثور

صاحب برج الثور يبحث عن صديق يقف بجواره في الأزمات والاستمتاع معه في الحياة والأوقات الترفيهية.

برج الجوزاء

صاحب برج الجوزاء يبحث عن الصديق التي يتناقش معه ويكون بينهما تبادل فكري.

برج السرطان

صاحب برج السرطان يحتاج الحنية والصديق الذي يراعي مشاعره والذي لديه القدرة على فهمه بدون حديث.

برج الأسد

صاحب برج الأسد يبحث عن الصديق الذي يحبه ويستمع إليه ويريد مصلحته.

برج العذراء

صاحب برج العذراء يبحث عن الصديق الذي يطيعه ويحافظ عليه.

برج الميزان

صاحب برج الميزان يبحث عن المشاركة والعدل والصديق الذي يقف بجواره في الأزمات.

برج العقرب

يبحث عن شخص محارب ومخلص في علاقته به.

برج القوس

يبحث صاحب برج القوس على شخص يحب الانطلاق والحياة.

برج الجدي

يبحث صاحب برج الجدي على شخص يحب الاستمتاع بالحياة؟

برج الدلو

صاحب برج الدلو يمكنه التعامل مع أي صديق ويعامله بإنسانية.

برج الحوت

صاحب برج الحوت يحب أصدقائه ومخلص لهم ويمكنه التخلي عن طريقه من أجلهم.