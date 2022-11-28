الامارات | أميركي يربح 150000 دولار من أول تذكرة يانصيب يشتريها في حياته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كان الحظ حليف الأميركي داني جونسون الذي لطالما اعتقد أن "اليانصيب مضيعة للوقت والمال" ، وامتنع لفترة طويلة عن تلبية دعوات أصدقائه لشراء تذكرة يانصيب، قبل أن يستجيب لضغوطات أحد أصدقائه ويشتري تذكرة رابحة ويفوز بجائزة قدرها 150 ألف دولار.

قال جونسون إنه اشترى التذكرة يوم 5 نوفمبر من موقع وكالة اليانصيب الحكومية.

تطابقت أرقام تذكرته مع أربعة من أصل خمسة أرقام فائزة وكان هذا كافياً للفوز بـ 50،000 دولار.

لكن جونسون دفع أموالاً إضافية لفرصة مضاعفة مكسبه إلى ثلاثة أضعاف، ونجح في ذلك.

وصف جونسون مفاجأته بالربح قائلا: «نظرت إلى الأرقام الفائزة وقلت، هذا جنون.. هل ستقودني هذه الأرقام للربح؟، وبعد مسح أرقام التذكرة للتأكد من أنها رابحة أم لا تطابقت أربعة أرقام أكسبتني جائزة قدرها 50 ألف دولار وتضاعفت إلى 150 ألف دولار عندما تطابقت جميع الأرقام».

جونسون متقاعد وليس لديه أي خطة حاليا لإنفاق المال. إلا أنه قد يقدم مفاجأة لصديقه الذي حثه على المشاركة، وفقًا لصحيفة ميامي هيرالد الأميركية.