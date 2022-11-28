أفكار لتنسيق التنانير الميتالك لشتاء 2023.. «إطلالة جريئة ومميزة»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يأتي الشتاء وتأتي معه الاحتفالات وأعياد الميلاد التي أهمها أعياد رأس العام، خلال هذه المناسبات المميزة تبحث النساء عن الملابس التي تساعدهن في الظهور بإطلالة مميزة، من تلك الملابس هي تنورات الميتالك التي تمنح الأنثى الجرأة والجاذبية، ما عليك سوى معرفة كيفية تنسيق هذه التنورات مع البلوزات والجواكت الموجودة في خزانة ملابسك، وفقًا لموقع «Pinterest»

تنسيق التنانير الميتالك

تتميز التنانير الميتالك بمظهرها اللامع والبعض يتميز بنعومة وألوان خريفية، إذا كنتِ تودين الخروج إلى حفلات الخريف وشتاء 2023 بإطلالة جذابة، يمكنك تنسيق التنورة الميتالك من باتريشيا فييرا التي تتميز بمظهر قشر السمك وتتمتّع بالألوان المعدنية، وهي واحدة من بين الأزياء الفريدة التي تجذب النساء اللاتي يتمتعن بجرأة وشخصية مرحة تميل للتجديد.

أفكار لإطلالة شبابية من«Misci»

يمكنك تنسيق التنورة الميتاليك لشتاء 2023 من ميسكي Misci، بداية من التنورة الميتاليك الفضية تستطيعين تنسيقها مع البلوزة الصوفية البيضاء السادة لإطلالة شبابية وعصرية في الوقت نفسه، ولإكمال المظهر الشبابي نسقي معها حذاء رياضي باللون الأبيض.

تعطي التنانير الميتاليك مظهراً عصرياً عند ارتدائها مع جاكيت شامواه ناعم، لذلك اختاري لوناً أنيقاً وهادئاً مثل السماوي، ونّسقي هذا المظهر مع حذاء رياضي باللون الأبيض كذلك، وتتميز هذه الإطلالة بأنها إطلالة كاجوال.

يمكن أيضًا تنسيق التنورة الميتاليك الوردية مع بلوزة واسعة باللون البترولي الفاتح، لإطلالة أكثر أنوثة تناسب المناسبات الاجتماعية المهمة والرسمية مع حذاء وردي ناعم بكعب عالٍ لإطلالة مثالية.

تتميزعلامة ميسكي Misci بلونها الجذّاب، يمكن أن تنسّقي منها التنورة مع توب باللون الأزرق الغامق، كما يمكن الاعتماد على التنورة بقصة الكسرات ومنها الميني بالقصات الضيقة والشبابية، على الرغم من أن التنانير الميتالك يغلب عليها اللونين الفضي والذهبي، لكنها أيضًا لها تصاميم بألوان جذابة كالزهري والأزرق البراق، وستايل شبابي وجذّاب بأسلوب كاجوال إذا تم تنسيقها مع التوبات الصوفية بالألوان الكلاسيكية الأساسية والأحذية الرياضية باللون الأبيض أو مع أحذية الأنكل بوت بالقصّات الكاجوال.