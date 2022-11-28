طريقة عمل الثوم والبصل بودر.. «بمكونات بسيطة في المنزل»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعد الثوم والبصل البودر من التوابل المفيدة في أي مطبخ لأنها يمكن أن تكون بديلًا مثاليًا للثوم والبصل الطازج، ويتم استخدامهما في مختلف أنواع الطعام وتلجأ الكثير من السيدات إلى شرائها كتوابل جاهزة، ولكن من الممكن تحضيرها في المنزل، لذلك نقدم من خلال «هُن» طريقة عمل البصل والثوم البودر بأسهل الطرق وأقل التكاليف بحسب موقع «Hebbars Kitchen» الخاص بالمطبخ.

طريقة عمل البصل البودر

- قشري البصل وقطعيه إلى شرائح رفيعة.

- ‏وزعي شرائح البصل على طبق كبير يمكنك استخدام صينية الخبز أيضًا.

- اتركيه حتى يصبح هشًا وضعيه في الفرن على درجة حرارة 60-70 درجة.

- انقلي البصل المجفف إلى الخلاط واخلطيه حتى يصبح مسحوقًا ناعمًا.

- استخدمي في مختلف أنواع الطعام فهي بهارات رائعة تعطي نفس طابع البصل.

طريقة عمل الثوم البودر

- قشري الثوم.

- يمكنك استخدام محضر الطعام للتقطيع بسهولة.

‏- ضعيه في الفرن حتى يجف.

- اخرجيه من الفرن واستخدميه كبودر للطعام.

طريقة تحضير البصل والثوم البودر

- قشري البصل والثوم وتأكدي من إزالة القشرة التي تغلف البصل والثوم.

‏- قطعي البصل وحبات الثوم إلى شرائح رقيقة.

‏- ضعيهم في صينية وأدخلي المكونات الفرن على درجة حرارة 170 درجةً ولا تخرجيها حتى تجف.

- ‏بعد أن تُخرج الشرائح من الفرن اتركيها جانبًا حتى تبرد تمامًا واطحنيها حتى تصبح على شكل بودرة ناعمة.

- اتركيها لمدة خمس إلى سبع دقائق حتى تستقر بشكل كامل وضيفيهم في طهو الدجاج أو أنواع اللحوم وغيرها من الأطباق.

تجفيف البصل والثوم

المقادير:

- كيلو من البصل.

- كيلو من الثوم.

- أربعة ملاعق كبيرة من الملح.

- طريقة التحضير:

- جهزي البصل والثوم وقشريهم واغسليهم.

- قطعي البصل والثوم إلى حلقات رفيعة.

- افردي الحلقات في صينية أو أطباق واسعة ثمّ رشي عليها الملح بالتساوي.

- ضعيهم في الشمس وبعد التأكد من الجفاف اطحنيهم في برطمانات أو في علب التوابل.

- يجب الحفظ في مكان خالي من الرطوبة، ويمكنك فصل البصل عن الثوم قبل طحنهما لعمل نوعين مختلفين من التوابل.

- يمكنك خلطهما معًا والاحتفاظ بهما كخليط على حدة أو مع بعض الفلفل الأسود المطحون والملح لتعزيز النكهات.