أفكار لجعل بيتك أكثر استدامة بطريقة عصرية.. «وفري طاقة وقللي بلاستيك»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

في ظل التغيرات المناخية التي تسعى دول العالم في الحد منها بشتى الطرق، يأتي دور الأمهات وربات البيوت لتطوير منازلهن للتكيف مع الظروف البيئية المختلفة، منها على سبيل المثل طرق توفير الطاقة وتقليل استخدام البلاستيك والمواد التي ينتج عنها انبعاثات كربونية في المنزل، تستطيع المرأة بطرق مختلفة أن تحول بيتها إلى مسكن معاصر وصديق للبيئة.

في التقرير التالي يقدم «هن» أفكارا لربات البيوت لجعل منازلهن أكثر استدامة بطريقة عصرية، وفقًا لموقع«blog constellation».

طرق تجعل منزلك صديقا للبيئة

تعتبر المنازل الصديقة للبيئة هي المنازل البدائية، لكن في ظل التطور التكنولوجي لا يمكن العيش في منزل بدائي، من خلال طرق بسيطة يمكنك الدمج بين الإستدامة والعصرية، والتي تتمثل في التالي:

- اعتمدي على النظام الشمسي في مد المنزل بالطاقة، وذلك لأن النظام الشمسي يعمل على تدفئة وتبريد البيت ولايعتمد على المواد الميكانيكية او الكهربائية، حيث يعتمد على الألواح الشمسية التي يمكن لصقها على الجدران الخارجية للمنزل وتمده بالطاقة النظيفة، ومن خلال الطاقة الشمسية يمكن الاعتماد عليها في تشغيل الأجهزة الكهربية والطهي.

- يمكنك الاعتماد على الملابس المستدامة وشراء ملابس تعيش معك لأطول مدة ممكنة وخاصة المصنوعة من المواد صديقة للبيئة مثل الكتان، يجب أيضًا أن تحرصي على أن يكون أثاث منزلك مصنوعا من مواد صديقة للبيئة منها الستائر الهاندميد.

الأجهزة منزلية مستدامة وصديقة للبيئة

تلعب الأجهزة المنزلية دورًا هامًا في منزل أكثر استدامة، على سبيل المثال ينصح بتركيب مرشح يزيل اللدائن البلاستيكية الدقيقة لإبعادها عن مياه الشرب وأيضًا تركيبها في غسالة الأطباق حتى لا تصل اللدائن إلى الأطباق وغيرها من أدوات المنزل وتلتصق بها، نظفي الفلتر الموجود في مجفف للملابس لانه يسبب الحرائق وإهدار الطاقة.

- اصنعي صندوق سماد من فضلات المطبخ، بدلًا من رميها قومي بتحويلها إلى سماد مغذي لحديقة منزلك.

- يمكنك زرع حديقة صديقة للبيئة حتى وإن كان حجمها صغيرا، من خلال اختيار النباتات الصحراوية، وصنع خزانات تقي الحديقة تجمع مياه الأمطار في الشتاء.