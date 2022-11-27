ماذا يحدث لجسمك عند شرب كوبين من الشاي يوميا؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

الشاي من المشروبات المهمة في حياة الكثير من الناس، بأنواعه المختلفة، لمذاقه الشهي وفوائده المذهلة على صحة الجهاز الهضمي، إذ ينصح أطباء القلب شربه بكميات معينة لعدم إضرار المعدة.

في التقرير التالي يقدم «هن» فوائد شرب كوبين من الشاي يوميًَا بالنسبة للذاكرة.

فوائد شرب كوبين من الشاي يوميًا بالنسبة للذاكرة

أجرى باحثون في سنغافورة دراسة حول الاستهلاك المنتظم للشاي وتناول كوب أو اثنين يوميًا، كانت نتيجتها أنه يحسن الوظائف الإدراكية لدى كبار السن، إذ قال الباحث Feng Lei، الأستاذ المساعد في قسم الطب النفسي في جامعة سنغافورة لموقع «health line»:«المركبات النشطة بيولوجيًا في أوراق الشاي، مثل الكاتيكين، الثيفلافين، الثيروبيجين، وL- theanine، لها إمكانات مضادة للالتهابات، بجانب مضادات الأكسدة التي تمنح الجسم فوائد طويلة المدى»، موضحا أن هذه الخصائص تحمي الدماغ من تلف الأوعية الدموية والتنكس العصبي، وفقًا لموقع «health line».

النتائج التي توصل إليها باحثي جامعة سنغافورة بقيادة دكتور«لي» مهمة بالنسبة لفقدان الذاكرة أو الزهايمر لدى كبار السن، إذ يعالج اضطرابات الإدراك العصبي، مثل الخرف أو فقدان الذاكرة، مشيرا إلى أنه بعد إجراء التجارب على الشاي توصل العلماء على أن التناول المعتدل له يوميًا يعمل على تحسين الذاكرة على المدى الطويل.

الفوائد الصحية للشاي

وفي حوار سابق لـ«هن» قال الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية:«شرب كوب أو كوبين من الشاي يوميًا كحد أقصى يمد الجسم بالعديد من الفوائد، بشرط تجنبه في فترتين الأولى بعد تناول الطعام مباشرًة، لأنه يحتوي على عدد من العناصر التي تتحد مع عنصر الحديد والبروتين، ما يمنع الجسم من الحصول على الفوائد اللازمة، كما أن تناوله بشكل مفرط يؤدي إلى الإصابة بفقر الدم».