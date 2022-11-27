يصل مصر غدا.. نصائح لتجنب تأثير المنخفض الجوي على صحة الأطفال والكبار

القاهرة - سمر حسين - صحة

بعد تسبب منخفض السودان في حدوث سيول وأمطار غزيرة بمدينة جدة، حذرت هيئة الأرصاد المصرية منه لقدومه إلى مصر خلال الساعات المقبلة، إذ أكدت أن البلاد ستتأثر بدءا من غد بكتل هوائية قادمة من الصحراء، تتسبب في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، إذ تصل العظمى على القاهرة 23 درجة.

وبشأن ذلك، قدم الدكتور خليفة مختار أخصائي الكبد والجهاز الهضمي، خلال حديثة لـ«هن» عدة نصائح للأمهات ولكبار السن، قائلًا:« بالنسبة للبس مع ارتفاع درجات الحرارة لازم يكون قطعتين ودا للكبار والصغار، لا يتقلوا ولا يخففوا».

نصائح بالنسبة للأكلات في ظل التغيرات المناخية

ولتقوية المناعة بسبب التغيرات المناخية، أضاف:«المنخفضات تسبب نشاط الفيروسات بشكل إيجابي، لازم في الفترة دي ناخد بالنا من الأكلات اللي بتزود المناعة، منها السوائل والعسل الأبيض والليمون والفواكه».

ومن جهته، قدم الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية في المركز القومي للبحوث مجموعة من النصائح لتقوية المناعة لمقاومة الأمراض والفيروسات، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» قائلا:«أرجو من حضراتكم العمل على تقوية الجهاز المناعي هذه الأيام لمقاومة الأمراض المعدية المختلفة».

وأضاف: «يحتاج هذا للتغذية الصحية بتناول السلطة الخضراء يوميا، والحرص علي تناول الأسماك خاصة السردين والتونة والماكريل وتناول الفاكهة مثل الجوافة والبرتقال والرمان والبعد عن الحوادق والمخللات والحلويات المصنعة، والإكثار من شرب المياه والمشروبات الدافئة مثل القرفة والجنزبيل والكاكاو، ممارسة رياضة المشي بانتظام بمعدل نصف ساعة يوميا والبعد عن السهر المتأخر».