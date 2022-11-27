روشتة صحية للعناية بالحمل.. «بلاش لحوم مصنعة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

بمجرد معرفة المرأة أنها حامل، توجه كل تركيزها إلى نوع الأطعمة المطلوب تناولها، حتى لا يتضرر الجنين، وتتساءل عن الفيتامينات التي تحتاجها خلال هذه الفترة، الأمر الذي نرصده في السطور التالية.

الدكتور محمد رفعت استشاري طب الأطفال، قال إن المرأة في مرحلة الحمل لابد من معرفة احتياجات الجنين من أجل صحة أفضل، ويجب المتابعة مع الطبيب المختص.

الفيتامينات التي تحتاجها الحامل

وأضاف أن الحامل تحتاج إلى الفيتامينات «د، ب1، ب 2»، والمعادن مثل الحديد والزنك والبوتاسيوم والأحماض الدهنية الأساسية وحمض الفوليك، لأنها عندما تحصل عليها تفيد الجنين.

أبرز الأطعمة للمرأة الحامل

وأضاف: «يمكن للمرأة تناول الحبوب الكاملة مثل الأرز والقمح والشوفان والشعير، والفول والعدس والفاصوليا، والخضروات التي تكون أوراقها خضراء مثل البقدونس والملوخية والخس والكرنب والأطعمة التي تحتوي على الألياف».

ونصح باستخدام الزيوت النباتية على الطعام،على سبيل المثال زيت عباد الشمس والزيتون والذرة والكانولا، وتناول البروتين مثل الدواجن والأسماك واللحوم الحمراء واللبن ومشتقاته، وكذلك البروتين النباتي، وذلك للحصول على العناصر الغذائية المفيدة لها.

أطعمة ممنوعة للحامل

وأوضح استشاري الأطفال أنه يجب الابتعاد عن تناول الفواكه التي تحتوي على كمية كبيرة من الأملاح ويمكن تناول بعضها ولكن بنسبة قليلة جدا، وحذر من تناول الأطعمة غير كاملة التسوية، واللحوم المصنعة، والحليب يجب أن يكون مبسترا.