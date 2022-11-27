ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفشار يوميا؟.. يحمي الشعر من التساقط

القاهرة - سمر حسين - صحة

يفضل الكثير من الأشخاص تناول الفشار عند مشاهدة الأفلام سواء في السينما أو المنزل، لمذاقه الشهي، خاصة أنه لم يقتصر على نكهة الملح، ولكن يمكن عمله بالكراميل والشكولاتة والجبن.

وبشأن ذلك، قالت الدكتورة آية سامي أخصائية التغذية، إن الفشار يحتوي على العديد من الفوائد، بشرط عدم إضافة عليه أية نكهات، وتجهيزه بشكل صحي وبكميات مناسبة، مع عدم الإفراط في تناوله، وتتضمن فوائد الفشار الآتي:

فوائد الفشار على الصحة

- ملين طبيعي كونه يحتوي على الألياف، ومصنوع من القمح بنسبة 100%، لذا سهل في عملية الهضم.

- يتخلص الفشار من الإمساك.

- الفشار مفيد لمرضى السكري، كونه غني بالألياف الذي يبطئ من التمثيل الغذائي للكربوهيدرات بالسكر لذا يعمل على خفض استجابة الأنسولين.

- الفشار غني بمضادات الأكسدة، أي أنه يحافظ على الصحة ويحمي من أمراض عدة.

- يحمي من الشيخوخة وتشكيل التجاعيد.

- يقي الفشار من مرض الزهايمر.

- يحمي الفشار من تساقط الشعر.

أخصائية التغذية: يمكن تناول الفشار في الدايت

- يساعد الفشار على فقدان الوزن، لاحتوائه على سعرات حرارية قليلة.

- الفشار خالي من مادة الجلوتين، أي مركب بروتيني.