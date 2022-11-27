وفاء سالم بطلة «النمر الأسود» في أحدث جلسة تصوير شبابية (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت الفنانة وفاء سالم، خلال الساعات القليلة الماضية، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما نشرت عدة صور جديدة، ظهرت من خلالها بملامح متغيرة بشكل كبير، إذ بدت بملامح أصغر عن المعتاد.

وفاء سالم بملامح مختلفة تمامًا

ونشرت الفنانة وفاء سالم، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» جلسة تصوير جديدة بدت فيها بملامح شبابية، ظهرت من خلالها بملابس فورمال، وسيمي فورمال، مع تسريحة شعر انسيابية، ومكياج بألوان صريحة، ما أثار الجدل حولها، بين الإعجاب بالمظهر الجديد، والاستفهام حول التفاصيل.

وفاء سالم تستغيث من نتيجة عملية تجميل

وتأتي هذه الصور، التي أثارت جدلًا واسعًا بين الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشفت الفنانة وفاء سالم، خلال الأسابيع الماضية، عن تعرض وجهها لبعض المشكلات، أدت لتشوه ملامحها بعد إجراءها عملية التجميل، دفعتها لإجراء تصحيح طبي.

وأكدت الفنانة في تصريحات إعلامية سابقة، أنها خضعت لعمليات حقن وخيوط عند أطباء مشاهير، لكنها حصدت مشكلات فيما بعد، بل أنها بدأت تلاحظ تشوهات في وجهها: «أصدقائي كانوا بيقولوا لي عندك خد غير الخد التاني، وأغلب الأطباء قالوا لي دي منطقة أعصاب ولا يمكن عمل عملية فيها».

وأشارت الفنانة إلى أنها منذ 6 سنوات تقريبًا تعاني من مشكلات كثيرة في وجهها، ذهبت بسببها لأكثر من طبيب من أجل علاجها، إلى أن الأمر كان دومًا ما يحمل المشكلات: «جميع الأطباء الذين ذهبت لهم على مدار نحو 5 أو 6 سنوات كانوا يتبرأون من المشكلة، ويحملون بعضهم البعض سبب المشكلة، ومفيش حاجة غلط متعملتش في وشي».

وأوضحت الفنانة حينها أن طبيبها الحالي، طلب منها إجراء أشعة ليكتشف حينها وجود صديد في وجهها نتيجة الحقن القديم: «أنا اتعذبت فعلا».