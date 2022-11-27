طريقة عمل حمص الشام للشيف هالة.. «جهزيه في المنزل بخطوات سهلة وتكلفة أقل»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل حمص الشام للشيف هالة، واحدة من الوصفات التي تعددت عمليات البحث عنها، مؤخرًا، بالتزامن مع برودة الطقس، والانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء، إذ يزيد الإقبال خلاله على تناول المشروبات الدافئة بمختلف أنواعها، وكذلك الحرص على تحضيرها بشكل آمن داخل المنزل، وتعد طريقة عمل حمص الشام للشيف هالة، واحدة من الوصفات سهلة التطبيق داخل المنزل، وبإمكانات بسيطة ومتوافرة.

طريقة عمل حمص الشام للشيف هالة

وخلال السطور الآتية يقدم «هن» خطوات طريقة عمل حمص الشام للشيف هالة.

المقادير:

- نصف كيلو حمص الشام أو حسب الحاجة.

- 6 فصوص ثوم مهروس.

- عصير ليمون.

- صلصة طماطم.

- ملعقة ونصف كمون.

- ثلاثة أكواب من المياه.

- ملعقتين خل.

طريقة التحضير:

- ضعي حمص الشام على النار وضعي المياه حتى يصبح في مرحلة الغليان.

- ضيفي الثوم المهروس والملح والطماطم والكمون وقلبي المكونات جيدًا.

- اعصري الليمون ثم ضعي الخل والصلصة.

- اخفضي النار واتركيه يغلي لمدة ٥ دقائق.

- أحضري أكواب ووزعي بها الحمص ثم اعصري الليمون على حمص الشام.

طريقة عمل حمص الشام مثل المحلات

المقادير:

- حمص مجفف.

- أربعة فصوص ثوم كامل.

- ملعقة كبيرة ليمون.

- كوب طماطم.

- ملعقة كبيرة كمون مطحون.

- مسحوق الفلفل الحار.

طريقة عمل حمص الشام مثل المحلات

- ضعي الحمص المجفف في طبق كبير وغطيه بكمية كبيرة من الماء.

- غطي الطبق واتركيه منقوع طيلة الليل لمدة 6 ساعات على الأقل.

- ضعي الحمص على نار متوسطة وغطيه بالماء حتى يغلي ثم ضيفي الطماطم.

- ضيفي الثوم واتركي على النار لمدة 10 دقائق حتى ينضج الثوم.

- ضيفي الليمون والملح وقدميه ساخن على البخار مع الليمون والكمون والفلفل الحار أو حسب الحاجة.

طريقة عمل حمص الشام بخطوات سريعة

المقادير:

- كوبان حمص.

- ماء حسب حاجة حمص الشام.

- كوب عصير طماطم.

- 5 فصوص ثوم.

- بصل وشطة وملح وكمون حسب التذوق.

طريقة التحضير:

- ضعي الماء والحمص وباقي المكونات عدا الملح والليمون على حرارة عالية.

- عند البدء في الغليان اخفضي الحرارة واتركي الحمص ينضج مدة 60 إلى 120 دقيقة تقريبًا.

- بمجرد نضج الحمص ضيفي الملح وقدميه مع الليمون بالهناء والشفاء.