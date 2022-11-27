صدمة لسيدة بريطانية بعد وفاة زوجها في مونديال قطر.. «كان رايح يشجع منتخبه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الصدمة تعيشها زوجة بريطانية وبناتها، إثر فقدانها لزوجها الستيني، أثناء تواجده في العاصمة القطرية الدوحة، لتشجيع فريق بلاده الوطني رفقة ابنه، بعد تخطيط دام لفترة منه رغبة في التواجد إلى جانب منتخبه بمونديال كأس العالم 2022.

وعلى مدار الساعات الماضية، تصدرت أنباء عن وفاة مشجع بريطاني يُدعى كيفن ديفيز، والبالغ من العمر 62 عامًا، موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ نعاه عددًا من أصدقائه وأفراد عائلته عبر صفحاتهم الشخصية.

تفاصيل وفاة المشجع البريطاني

ونقلًا عن صحيفة الجارديان البريطانية، فإن المشجع كيفن ديفيز، كان سافر من مدينة بيمبروكشاير بمقاطعة ويلز البريطانية إلى قطر رفقة ابنته وأصدقائه لتشجيع المنتخب الوطني لبلادهم، بعد تعافيه من سرطان القولون لسنوات، إذ أنه قرر أن يكون جزءً من مشجعي الفريق بمونديال كأس العالم 2022.

وبعد مرور أيام من مشاهدة مباراة المنتخب الإنجليزي ضد غريمه الإيراني، شعر الجد الستيني بوعكة صحية أثناء تواجده داخل الفندق، إذ وجده ابنه، جيرالت ديفيز، فاقدًا للوعي، وسرعان ما تم نقله لأحد المستشفيات لكنه توفى في الحال.

صدمة للزوجة والأبناء

وحسب ما كشفت التقارير البريطانية، فإن زوجة المشجع الستيني ما تزال تعيش حالة من الصدمة الشديدة بعد علمها بوفاة زوجها، وكذلك بناتها.

وبدورها نعت وزارة الخارجية البريطانية، أسرة الرجل الستيني، في بيان لها «ندعم أسرة المواطن البريطاني الذي توفى في قطر»، فيما غردت سفارة ويلز، عبر حسابها الرسمي بموقع كتابة التدوينات القصيرة «تويتر» «للأسف فقدنا أحد مشجعي الجدار الأحمر في قطر، خالص تعازينا لابنه هنا في الدوحة وعائلته في ويلز».