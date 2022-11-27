قفازات جلدية لإطلالة شتوية جذابة.. «طويلة ومرصعة بالمجوهرات» (صور)

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تعتبر القفازات الشتوية من أبرز قطع الإكسسواراتفي فصل الشتاء، لأنها تضفي لمسات راقية وأنيقة على مظهرك، خاصةً عند انتقائك لتصاميم القفازات الأنيقة والمتوفرة بالعديد من الخامات، لذلك نقدم لكِ من خلال «هُن» قفازات جلدية لإطلالة شتوية جذابة بحسب موقع «pinterset» العالمي.

أنواع القفازات الشتوية

- القفازات الصوفية

تعتبر القفازات الصوفية من أكثر الأنواع استخدامًا نظرًا لقدرة الصوف على التدفئة السريعة لليدين فيمكنك تنسيق ألوانها وفقًا لملابسك.

- قفازات الجلد الناعم

قطعة جميلة بمفردها ويمكنها تحويل ملابسك إلى الزي راقي في لحظة، فإنها تعطي كثيرًا من الدفء أيضًا.

- القفازات الجلدية القصيرة

هي واحدة من أكثر القفازات أهمية فيمكن لزوج رائع من القفازات الجلدية، أن يأخذك من الطقس البارد إلى المستوى الدافئ مع الحفاظ على أصابعك دافئة.

- القفازات الجلدية الطويلة

إذا كان لديك خروجة مسائية وسترتدين فستان دون أكمام، فإن القفازات الجلدية الطويلة هي المنقذ الوحيد لك في ذلك الوقت إلى جانب شكلها الأنيق، ستمنحك التدفئة التي تحتاجينها.

- قفازات دون أصابع

إتمام العديد من الأعمال أثناء ارتداء القفازات ليس أمرًا سهلًا خاصةً مع القراءة أو العمل في هذه الأوقات، فيمكنك اللجوء إلى ارتداء قفازات دون أصابع، فهي ستضمن لك التدفئة وإنجاز ما تريدين بسهولة.

- قفازات مرصعة بالمجوهرات

توفر المزيد من الدفء والأناقة وتضفي لمسة جذابة لملابسك.

- قفازات مزودة بالفرو

إضافة قطعة من الفرو إلى قفازك ستمنحك المزيد من الدفء والأناقة مع تدفئة معصم اليد.

- القفازات القطيفة

يشتهر الشتاء بالمزيد من الملابس القطيفة، لذلك يمكنك ارتداء قفاز مصنوع من الأقمشة القطيفة.

- القفازات المفتوحة

إتاحة أشكال مختلفة من القفازات من خلال فتحة داخل القفاز تعطي رونق للقفاز.

يمكنك إضافة أي شكل أو قطعة تريدي ارتدائها إلى القفازات، فإذا تم ارتدائهم مع بالطو أو فستان قصير ستحصلين على إطلالة لا مثيل لها.