الامارات | احتفالات عيد الاتحاد في حصن الذيد من 29 نوفمبر لغاية 2 ديسمبر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ العد التنازلي لاحتفالات مدينة الذيد التي تستعد لأخذ دورها في احتفالات عيد الاتحاد الـ 51، حيث يستضيف حصن الذيد الاحتفالات الممتدة من الثلاثاء 29 نوفمبر إلى الجمعة 2 ديسمبر . ستقام الفعاليات في اليوم الأول، 29 نوفمبر، خلال الفترة الصباحية من 8:00 إلى 11:00 صباحاً، فيما تمتد الفترة المسائية في الأيام الثلاثة من 4 إلى 10 مساءً. وتشمل الاحتفالات في الذيد المسيرة الوطنية، وعروض سباقات الهجن، والعروض الشعبية التراثية وغيرها من الفعاليات الشعبية.

ويشمل برنامج الاحتفالات في يومه الأول بتاريخ 29 نوفمبر بالفترة الصباحية من 8 إلى 11 صباحاً، مسيرة وطنية نحو موقع الحفل في ساحة حصن الذيد، يليها استعراض الفرقة الموسيقية، ثم فقرات العروض الشعبية والتراثية.

وفي الأيام الثلاثة التالية من الاحتفالات المسائية بالفترة 4-10 مساء، يستمتع الجمهور بفقرات العروض التراثية، وعروض شعبية وشلات وطنية، ومسابقات وجوائز وورش فنية، ويضاف لها في اليوم الأخير مرسم للأطفال، وختام الاحتفالات مع تكريم اللجان والمشاركين والمتطوعين والداعمين والرعاة.