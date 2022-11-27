طرق لعزل الصوت في المنزل.. أبرزها حوائط الجبس وستائر التعتيم وألواح الفلين

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يحرص البعض على عزل منزله عن الصوت الخارجي، للشعور بالراحة والانعزال عن الأجواء الخارجية، وأصبحت هذه رغبة من متطلبات الحياة، خاصةً مع انتشار الضوضاء، فعزل الصوت يساعد في الحفاظ على الخصوصية، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» طرق وأنواع حوائط لعزل الصوت بالمنزل، بحسب موقع «Soundproof.com» العالمي المتخصص في أنواع الحوائط.

ويوجد عدة طرق لعزل الصوت في الحائط، أهمها استخدام حوائط وجداريات في الأساس تمنع الصوت وتؤدي إلى تحسينات في عزل الصوت ومن أمثلة هذه الحوائط:

حوائط عازلة للصوت

1) حائط الجبس:

‏هو ‏من أفضل المواد التي تمتص الاهتزازات التي تنتج عنها الأصوات، لذا يُنصح بإضافة حائط من الجبس في الغرف.

2) جدران مسمارية متداخلة

تكون عبارة عن جدران متداخلة مع بعضها مما تعمل على عزل الصوت.

3) جدران مزدوجة

عند البناء يتم وضع طبقتين من الطوب ولكن يجب الرجوع إلى صلابة المبنى واستشارة مهندس البناء.

4) وحدات الإيزوتكس

هي لوحات الحائط الخزافية مرنة وتثبت علي أي خامة حوائط مثل الحوائط الخرسانية والطوب بشرط أن تكون مستوية كما أنها تناسب جميع المساحات.

5) حائط المطاط الإسفنجي

تعمل على تقليل الضوضاء، إذ أنه يحتوي على المطاط ومكونات امتصاص الصوت الأخرى، وتمنح نوع العزل الصوتي للجدار اللازم للتحكم الفعال في الموجات الصوتية.

6) طلاء مقاوم للسخونة

يعمل على إخفاء الصوت أو امتصاص الإرسال الصوتي متوسط المدى، ويغطي الطلاء العازل للصوت البقع الباهتة أو ثقوب الحائط.

طرق أخرى لعزل الصوت

وتوجد طرق أخرى بسيطة وسهلة لعزل الصوت، نستعرضها في السطور التالية:

- وضع سجادة على الحائط:

وضع السجاد على الجدران يوقف الموجات الصوتية بشكل فعال، ويقلل السجاد من بعض الصدى، لكنه لا يحتوي على الكثافة اللازمة لتقليل نقل الصوت.

- ستائر التعتيم:

يمكن استخدامها لتغطية النوافذ، وحجب الأصوات القادمة من النافذة بشكل نسبي، فهي تعمل على توفير الطاقة، وامتصاص الحرارة، والحفاظ على درجة حرارة الغرفة.

- ألواح الفلين:

تعمل على تغطية النافذة بشكل كامل عن طريق لصقها، وتتميز برخص أسعارها.

- ورق الحائط العازل للصوت:

عبارة عن ورق حائط مدعوم بطبقة قليلة من الورق لإخماد الضوضاء، ولكن لا يتحكم في الموجات الصوتية عالية ومنخفضة التردد.

الطرق التقليدية لعزل الصوت

- البحث عن مصدر الضوضاء وتحديد مكان الأزرار في الحوائط المنزلية وتركيب نظام عازل للصوت فوق طبقة الحاجز.

- تركيب ألواح الجبس فوق هذه المناطق المفتوحة أو المشروخة في الحائط، ويجب الحرص على تغطية كافة السطوح المراد عزلها بمواد العزل، لتحقيق النتيجة المنشودة من العزل.

- الحرص على عدم ترك مسافات كبيرة وفواصل بين الألواح العازلة.

- وقف انتقال الضوضاء المتسربة عن طريق سد الفجوات والثقوب حول صناديق المفاتيح وأغلفة الأبواب وصناديق الوعاء بسد صوتي.

هذه الأشياء تمتص الموجات الصوتية المزعجة التي لا توضح الأصوات داخل الغرفة وتقلل أيضًا من انتقال الأصوات عبر معظم أنواع الجدران وتنسجم مع ديكور المنزل.

سبب عمل حوائط وطرق لعزل الصوت

- لمنع الصوت من الدخول والخروج.

- تنزع شدة الموجات الصوتية الناتجة عن الضوضاء.

- تعمل على تحسين خصائص الصوت في المساحة المحيطة.

- تقلل من حدة الصدي والأصوات الأخرى الموجودة داخل المحيط.

- ‏منع الموجات الصوتية من الارتداد داخل جدران.