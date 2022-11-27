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أكلات ومشروبات لشتاء دافئ.. شوربة الخضروات بديل العدس لمرضى القولون

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القاهرة - سمر حسين - صحة

خبيرة تعذيه توضح أهم الأكلات التي تعطي الشعور بالدفئ في الشتاء

تقترب الأجواء الشتوية ويزداد الجو برودة، فيحتاج الجسم إلى تناول وجبات تعطيه الشعور بالدفء، وفي السطور القادمة ستتعرفين على أهم تلك الوجبات حسب ما أوضحته خبيرة التغذية، مروة شعير.

شوربة العدس

تأتي شوربة العدس في مقدمة الوجبات التي تعطي الشعور بالدفء في الشتاء، حيث تكون غنية بالألياف التي تعطي الشعور الشبع إلى جانب الشعور بالدفء، وامتلاء المعدة.

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شوربة الخضروات

تعد شوربة الخضروات البديل الأمثل لمن لديهم مشكلة في القولون من البقوليات مثل شوربة العدس، كما تعد من أهم المصادر التي تعطي قدرة إشباعةه وتعطي الشعور بالدفء.

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القلقاس

من الوجبات الشتوية التي تمنح الجسم حرارة بعد تناوله تشعره بالدفء، كما أنه قليل التكلفة ويمكن تناوله بجانب أي شيء.

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البطاطا المشوية

من الأكلات الشتوية التي تدفئ الجسم، كما أنها من الوجبات المهمة التي تساعد على فقدان الوزن، حيث يحتوي على سرعات حرارية قليلة، فالبطاطا المتوسطة تحتوي على 50 سعرا حراريا، كما تحتوي البطاطا المشوية على البيتا كاروتين التي تمد الجسم بفيتانين أ المهم لتقوية المناعة والبشرة والنظر، كما إنها تحمي الرئة وتحسن وظائفها.

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الفيشار

يساعد الفيشار على الشعور بالسعادة والقضاء على اكتئاب الشتاء، وتناوله بدون أي إضافات يقلل من سعراته الحرارية ويساعد في عملية فقدان الوزن، وذلك لاحتوائه على الألياف التي تملأ المعدة.

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حمص الشام

حمص الشام من أحب المشروبات الشتوية لأغلبنا فهي مصدر مهم للبروتين والفيتامينات والمعادن المهمة للجسم وخاصة للذاكرة.

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السحلب

يعد من أهم المشروبات الشتوية الساخنة، التي تعطي الشعور بالاسترخاء والدفء.

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الشيكولاته الساخنة

تعمل الشيكولاتة الساخنة على منح الجسم الطاقة والتدفئة وتعمل على تحسين المزاج والحالة النفسية.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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