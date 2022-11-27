ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول القهوة لمدة أسبوع؟.. خبيرة تغذية تجيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعد القهوة عادة الصباح لدى ملايين الناس حول العالم، فهي سبب في الاستيقاظ والتركيز بقية اليوم، وعلى الرغم من تعدد فوائد القهوة إلا أنها تصبح مع الوقت شيء لا يمكن الاستغناء عنه، كما أن لها أضرارا لفئة من الناس وهم من يعانون من أمراض القلب والضغط.

في التقرير التالي يقدم «هن» إجابة سؤال ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول القهوة لمدة أسبوع.

ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن شرب القهوة

في الأسبوع الأول من الابتعاد عن القهوة يحدث للجسم مجموعة من أعراض الانسحاب تشبه الإقلاع عن التدخين، وتقول الدكتورة مروة شعير أخصائي التغذية العلاجية والسمنة لـ «هن»:«عند التوقف عن تناول القهوة أو أي مشروب يحتوي على الكافيين يبدأ ظهور أعراض انسحاب الكافيين تدريجياً، والتي منها الصداع، عدم التركيز، المزاج السيئ وعدم اليقظة، لكن مع انتهاء أسبوع الانقطاع عن القهوة يبدأ الجسم في الاعتياد على عدم وجودها فيه، ثم يختفي تأثيرها على نشاطه».

فوائد تناول القهوة

بالنسبة لفوائد القهوة فهي مهمة للجسم بالنسبة للأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا صحيا «دايت»، القهوة الخضراء مهمة لهم لأنها غنية بمضادات الأكسدة، كما تحتوي على مواد تساعد على إنقاص الوزن من خلال تقليل امتصاص الدهون، كما تساعد على الوقاية من الأورام والأمراض الالتهابية وفوائد أخرى منها زيادة المناعة.

وفي حوار سابق قالت الدكتورة عاليا صلاح أخصائية التغذية العلاجية والسمنة لـ «هن»: «القهوة مفيدة جدًا للرياضيين عشان بتدي طاقة وترفع ضغط الدم، لذلك ننصحهم بشرب القهوة قبل التمرين، وكمان بتقلل الاكتئاب، وتحسن المود عشان بتقلل النواقل العصبية المسؤولة عن هرمونات الاكتئاب زي الدوبامين فهي بتعمل على تحسين الهرمونات دي في المخ».