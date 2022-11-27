الامارات | كأس العالم يكتسح "تويتر": 20 ألف تغريدة في الثانية الواحدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك شركة "تويتر" العالمية، عبر حسابه الرسمي على المنصة، أن حركة التغريد عن بطولة كأس العالم 2022 على منصة "تويتر" بلغت يوم الأربعاء الماضي، 20 ألف تغريدة في الثانية الواحدة.

وأوضح ماسك، إن منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، شهدت تفاعلاً قياسياً، مع التغريدات الشائعة بما في ذلك تلك المتعلقة بفوز اليابان الدراماتيكي على ألمانيا، وعن بقاء المشجعين اليابانيين بعد المباراة لجمع القمامة التي خلفها آخرون وراءهم.

وعبرت العديد من وسائل الإعلام على "تويتر" عن احترامها للجماهير اليابانية، حيث غردت القناة الرياضية الأمريكية ESPN، قائلةً: "بعد فوزهم الصادم على ألمانيا، بقي مشجعو اليابان بعد المباراة لتنظيف الملعب".

وأشاد ماسك بفريق العمل في "تويتر" قائلًا إنهم "قاموا بعمل رائع"، وحظيت تغريدة الملياردير الأمريكي الأشهر حول تعزيز بطولة كأس العالم نشاط "تويتر" إلى مستويات عالية جديدة، بتفاعل واسع وردود فعل متباينة لاسيما بعد قرار تسريح نحو نصف عدد الموظفين بالشركة التي اشتراها قبل أسابيع.

ونال فوز السعودية على الأرجنتين النسبة الأكبر في المنطقة العربية والعالم، خصوصاً أن الفوز كان بمثابة صدمة لعشاق التانجو واحتفالية للجمهور العربي، الذي تسابق في نشر الفيديوهات والتغريدات على منصة "تويتر".

ومن المتوقع أن يسجل كأس العالم فيفا 2022 أرقاماً قياسية على كافة منصات التواصل الاجتماعي، ليكون الأبرز في تاريخ بطولات العالم.