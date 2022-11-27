نصائح لتنمية الصحة العقلية لطفلك.. «هتساعده في حل المشكلات»

القاهرة - سمر حسين - ماما

يتفوق معظم الآباء في الحفاظ على صحة أطفالهم جسديًا، إنهم يعملون للتأكد من أنهم يأكلون جيدًا، ويحصلون على التطعيمات الضرورية، ويظلون نشيطين بدنيًا، لكن الاهتمام بالصحة العقلية قد لا يثير اهتمام الكثير منهم، ظنا بأنها ليست من الأولويات الصحية التي ينبغي الاهتمام بها، لكن أوضح مجموعة من خبراء الصحة النفسية بالمملكة المتحدة، أن صحة العقل لا تقل أهمية عن الصحة البدنية.

وكشف الخبراء أن دعم الصحة العقلية للطفل، يساعده على تطوير المرونة التي يحتاجها للتعامل مع العقبات أثناء نموه ليصبح بالغًا يتمتع بصحة عقلية جيدة، وذلك وفق ما كشف موقع verywellfamily العالمي، المعني بالشؤون التربوية للأسرة.

كيفية الاهتمام بالصحة العقلية للطفل

لكي يتمتع الطفل بصحة عقلية أثناء طفولته، فإن هذا يعني وصوله إلى المعالم التنموية والعاطفية، وتعلم المهارات الاجتماعية الصحية ومعرفة كيفية التعامل مع المشكلات، ويمكن الاهتمام بالصحة العقلية للطفل من خلال الآتي:

1- إظهار الحب غير المشروط

تعد إحدى الطرق لدعم الصحة العقلية لطفلك هو إظهار الحب غير المشروط له، فقط دع أطفالك يعرفون بانتظام أنه بغض النظر عما يواجهونه أو يتعاملون معه، فأنتِ تحبينهم دون قيد أو شرط.

2- مدح شخصية طفلك

التشجيع والثناء كلها طرق يمكن للوالدين من خلالها ليس فقط بناء ثقة الطفل بنفسه واحترامه لذاته، ولكن الأهم من ذلك، دعم صحته العقلية.

3- التواصل بانتظام

يمكنك أن تكوني بمثابة مصدر لطفلك للتحدث عن مشاعره حيث يتيح الاتصال المفتوح للأطفال الشعور بالحرية لاستكشاف مشاعرهم.

4- بناء الثقة مع طفلك

يعد أحد الاحتياجات الأساسية للأطفال هو الشعور بالأمان، فعندما يصله هذا الشعور، فإنه يتطور عقليًا بشكل مناسب وجيد.