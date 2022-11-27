5 طرق تساعدك على التخلص من القلق.. متمسكش موبايلك قبل النوم

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد الشعور القلق من الأشياء المزعجة التي يصاب بها الشخص، ويعتقد أغلبنا أنها تكون بسبب التفكير في شيء معين، ولكن هناك أشياء أخرى قد تتسبب في القلق مما يجعلنا نشعر بالانزعاج ونبحث على كيفية التخلص منه، وفي السطور القادمة سوف نعرض لكم 5 طرق للتخلص من الشعور بالقلق، وفقًا لموقع «HEALTH LINE».

1- النوم لوقت كاف

لتقليل القلق يجب أن تحصل على وقت كاف من النوم، لأن النوم مفيد جدًا للصحة العقلية على الأقل 7 ساعات في اليوم، فيجب أن تحرص على النوم ليلًا، والبعد عن استخدام هاتفك أو القراءة أو مشاهدة التلفاز في سريرك، والابتعاد عن النوم خلال النهار.

2- الحفاظ الصحة البدنية

للتخلص من القلق يجب عليك التمرين بشكل منتظم، فإنه يحمي من إصابته، كما أنها تشغل انتباه عن التفكير في الأشياء التي تسبب إصابتك بالقلق، ترتفع ضربات القلب عند ممارسة التمارين الرياضية، مما تساعد على خلق مواد مضاده للقلق مثل حمض GABA والسيروتونين.

3- تقليل تناول الكافييم

يعد الكافيين من أحد مسببات العصبية والتوتر، حيث أظهرت الأبحاث أنه قد يسبب الإصابة باضطرابات القلق أو يزيدها، إلى جانب التسبب بالإصابة بنوبات الهلع، كما أظهرت إحدى الدراسات أن الكافيين يمنع الأدينوزين في الدماغ وإطلاق الأدرينالين، مما يتسبب في الشعور بالتعب، ومن الجيد تقليل تناول الكافيين ببطء إلى أن تصل لاستبداله بشرب المياه.

4- الإقلاع عن التدخين

يعد التدخين من الأشياء التي تكون سببًا في زيادة القلق، حيث يكون التدخين الملجأ الوحيد عند الشعور بالقلق نحو، فكلما بدأ الشخص التدخين في وقت مبكر من عمره زاد خطر إصابته باضطراب القلق، فتشير بعض الأبحاث إلى أن النيكوتين والمواد التي تحتويها الدخان تعمل على تغيير مسار الدماغ المرتبطة بالقلق.

5- ممارسة التأمل

تساعد ممارسة التأمل على على الشعور بالهدوء والتفكير بوعي وطريقة حكيمة، كما أنه يقلل من القلق، وتشير الأبحاث إلى أن ممارسة نصف ساعة من التأمل يوميًا يساعد على تخفيف القلق والتخلص من الأكتئاب.