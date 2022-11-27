أسباب ظهور قشرة الرأس في الشتاء وطريقة العلاج.. «بتستخدمي الشامبو غلط»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يقترب فصل الشتاء ببرودته القاسية التي تصاحبها مشاكل عديدة، وتعد قشره الشعر أبرزها فهي كابوس موسمي لكل فتاة يصعب عليها التخلص منه، وفي السطور القادمة نستعرض أسباب ظهور القشرة بكثرة في فصل الشتاء، حسب ما أوضحه الدكتور هاني الناظر، في أثناء استضافته في أحد البرامج التليفزيونية.

أسباب ظهور القشرة في الشتاء

تخجل الفتيات في الشتاء من ارتداء الملابس السوداء، وذلك بسبب سقوط قشرة رأسها بشكل كبير على ملابسها، ما يجعلها تشعر بالإحراج حيال ذلك، ففي فصل الشتاء مع البرد الشديد يحدث جفاف في البشرة خاصةً فروة الرأس، وذلك بسبب الإهمال بشرب المياه بطريقة منظمة والاهتمام بترطيب فروة الرأس، كما أن أصحاب البشرة الدهنية أكثر عرضه للإصابة بالقشرة عن الشخص الآخرين.

القضاء على قشرة الشتاء

توجد طريقتان للقضاء على القشرة في رأسك، يجب أن تتبعيهما، فاستخدام شامبو ضد القشرة يساعد على التخلص منها ولكن بالطريقة الصحيحة، وهي تدليك فروة رأسك فقط بالشامبو وتركه عليها لمدة تتراوح بين الـ5 و10 دقائق لتمتص فروة الرأس الشامبو وتعالجه، وبعد ذلك اشطفيه جيدًا بالمياه الدافئة، أو من خلال وضع ملعقة من الخل في إناء مياه دافئ كبير، ثم دلكي فروة الرأس به واتركيه لمدة عشر دقائق مرتين في الأسبوع، وستلاحظين النتيجة بعد فترة من الاستخدام لأي طريقة منهما.