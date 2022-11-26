الامارات | وفاة المغنية والممثلة الأمريكية آيرين كارا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت المغنية والممثلة الحائزة على جائزة أوسكار آيرين كارا، عن 63 عاماً، وهي مؤدية الأغنيتين الرئيسيتين لفيلمي "فايم" و"فلاش دانس" اللذين حظيا بشهرة كبيرة في ثمانينات القرن الفائت، على ما أعلنت المسؤولة عن أعمال الفنانة، السبت.

وأشارت جوديث موس، في حديث إلى وكالة فرانس برس، إلى العثور على كارا الجمعة جثةً داخل منزلها في فلوريدا، موضحةً أنّ سبب الوفاة غير معروف حتى الآن.

وأكدت موس في بيان أصدرته خلال وقت سابق أنّ كارا "كانت تتمتع بموهبة كبيرة وسيبقى إرثها حاضراً إلى الأبد من خلال أعمالها الموسيقية والأفلام التي شاركت فيها".

واشتهرت كارا بأدائها الأغنية الرئيسية لفيلم "فايم" الذي يعود إلى الثمانينيات. وتتناول الأغنية انتصارات تلاميذ في مدرسة ثانوية للفنون المسرحية بنيويورك ومحنهم.

وأدّت في الفيلم دور كوك هيرنانديز الذي كُتب لها بعدما جرى اختيارها بداية لتكون راقصة في العمل. وبفضل هذا الدور، رُشّحت كارا لنيل جائزة غرامي عن فئة أفضل فنانة صاعدة وأفضل مغنية بوب.

وشاركت كارا أيضاً في كتابة وأداء أغنية "فلاش دانس..وات ايه فيلينغ" لفيلم صدر عام 1983 ويحمل عنوان الأغنية نفسه، ويتناول حياة راقصة طموحة أدّت دورها جينيفر بيلز.

وعام 1984، حازت كارا بفضل هذه الأغنية جائزة أوسكار عن فئة أفضل أغنية أصلية، بالإضافة إلى نيلها جائزتي غرامي.

وتلقت الفنانة في طفولتها دروساً بالموسيقى والرقص والغناء، وظهرت في أعمال مسرحية وبرامج تلفزيونية بينها "ذي تونايت شو" من تقديم جوني كارسون، مما شكل خطوة كبيرة جعلتها اسماً بارزاً في مجال العروض الترفيهية في الولايات المتحدة.