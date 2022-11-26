سر احتفال لاعب أستراليا بهدفه في تونس مع ابنه.. «العائلة كل شيء»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بين آلاف الجماهير الموجودين في أرض الملعب بين المدرجات في كأس العالم 2022 تُظهر لقطات الصحف العالمية مشاعر الحزن والفرح، وأبطال خارقين لصغار ينتظرون فوزهم منذ اللحظة الأولى وحتى نهاية المباراة.

خلال مباراة تونس وأستراليا ظهر الصغير مبتسمًا لتخطف ابتسامته أنظار الجميع بالتيشيرت الأصفر ورقم 15 يميزه، ذلك الصغير هو جاكسون ابن اللاعب الأسترالي ميتشل دوك صاحب الـ31 عامًا الذي سجل هدف الفوز الذي تسبب في صعود المنتخب الأسترالي للمرحلة القادمة.

ميتشل دوك وطفله في كأس العالم

خلال مباراة تونس واستراليا في كأس العالم 2022، ظهر الصغير صاحب الابتسامة الجميلة يشير بيده بعلامة تدل على رقم 15، وذلك فور تسجيل اللاعب الأسترالي ميتشل دوك صاحب هدف الفوز على تونس، ولم تكن إشارة احتفال من الصغير فقط، إذ بادله اللاعب نفس الإشارة أيضًا.

سر صورة الاحتفال ومعنى العلامة

الإشارة التي تبادلها الأب وابنه صاحب الـ7 سنوات، هي رقم تيشرت ميتشل دوك في المنتخب، وقبل وعد اللاعب طفله بأن يهدي إليه هدف الفوز في حال سجل خلال المباراة، وكان الطفل يتابع والده من خلال المباراة، وفقًا لموقع «7news sport»الأسترالي.

«دوك» ظهر بعد المباراة المهمة التي خاضها في كأس العالم، وتحدث عن احتفاله مع طفله: «أخبرت ابني أنني سأشاركه هذا الهدف، إنها لحظة سأعتز بها بقية حياتي»، وكتب على التيشيرت الذي ارتداه خلال المباراة الحرف الأول من اسم طفله «J».

لم يكن ارتباط «ديوك» بعائلته وأطفاله فقط في الملعب والصورة التي أصبحت فيما بعد لقطة المباراة، ولن ينساها الطفل الصغير فيما بعد، لكن اللاعب الثلاثيني يُظهر حبه لعائلته وأطفاله دائمًا عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» من خلال مشاركة متابعيه أنشطته مع أسرته، وشارك قبل المباراة صورة تجمعه مع الصغير «جاكسون» وباقي العائلة قائلًا: «العائلة كل شيء، أحب وجودهم هنا لدعمي في تجربة أفضل لحظات حياتي»