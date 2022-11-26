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أفكار للم شمل أفراد أسرتك بعيدا عن الواقع الافتراضي.. «شاركيهم هواياتهم»

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القاهرة - سمر حسين - ماما

تجمع العائلة- أرشيفية

مع تطورات الحياة وسرعتها وسيطرة التكنولوجيا على حياتنا، يأتي دور الأم في لم شمل الأسرة مرة أخرى والبعد عن التكنولوجيا لعدة ساعات يوميا، بهدف زيادة الترابط وتقليل الشعور بالوحدة والاكتئاب، ولهذا السبب، نقدم لكِ بعض الأفكار لجمع الأطفال والكبار بعدة طرق، منها القراءة والأكلات التي يحبها أبناؤك، بالإضافة إلى الرحلات بين الغابات وتسلق الجبال وممارسة وغيرها.

أفكار للتجمعات العائلية 

أولى الأفكار وأبسطها، هي التجمع على الغداء، وتناول وجبة جديدة بطعم مميز ومكونات يحبها الأطفال و الكبار، وذلك حتى تجعليهم يخرجون من إطار التطور التكنولوجي والابتعاد عن استخدام الهاتف طول اليوم، ويمكنك أن تطهي وجبة الفراخ المنقوعة في التوابل والزبادي والزنجبيل والثوم والفلفل الحار، إذ إن مكوناتها بسيطة وستنول إعجاب الأسرة، وفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية. 

أما مكوناته فهي كالتالي:

- طماطم.

- زبادي.

- زبدة.

- توابل.

- بعد نقع الدجاج في التوابل والمكونات السابقة لمدة ليلة كاملة، يمكنك شويها وتقديمها مع الأرز بالخلطة.

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وقالت رومي جيل استشاري الصحة النفسية خلال حوارها مع صحيفة «الجارديان»: «لقد كانت تجربتي للطعام الذي تطهوه والداتي خاصة وصفة الدجاج الرائعة، تذكرنا بالحنين للوطن والرحلات وأيضًا التجمعات العائلية المبهجة عند زيارة جدتي»، مضيفة أن الوجبات التقليدية والغريبة كانت من العادات التي تجمعهم بها والدتها.

أفكار أخرى لجمع عائلتك

ومن الأفكار المميزة لجمع الأسرة، أنه يجب أن تربطي بين اهتماماتهم وبين الأفكار التي تجمعيهم بها، منها الاهتمام بالقراءة والذهاب سويًا إلى معارض الكتاب، وممارسة الرياضة معهم في المنزل، والتجمع في نهاية كل يوم من أجل مشاركة الأحداث على مدار الساعات التي مضت وهم بالخارج، ويمكن أيضًا تبادل الأفكار والاقتراحات حول الأفلام والموسيقى المميزة التي يحبونها، بحسب «جيل».

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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