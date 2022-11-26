طريقة عمل المنين بالعجوة مثل المحلات.. «مش هتاخد منك وقت»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تحرص كل أم على معرفة كيفية إعداد الأصناف والمأكولات الشهية لأسرتها خاصة «المنين»، وذلك لأنه يعد من الحلويات المفضلة لدى الأطفال ويفضلون تناولها في أثناء تواجدهم بالمدرسة، ونقدم لكِ طريقة عمل المنين بالعجوة مثل المحلات على خطى الشيف فاطمة أبو حاتي.

مقادير طريقة عمل المنين بالعجوة مثل المحلات

كيلو دقيق

ربع كيلو سمنة

ربع لتر زيت

كوب ماء دافئ

3 معالق كبار من السمسم

ملعقة كبيرة ونصف يانسون مجروش

ملعقة كبيرة ونصف شمر مجروش

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

2 ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة ونصف خميره فورية

نصف ملعقة ملح

3 معالق كبار لبن بودرة حسب الرغبة

مقادير حشو المنين

نصف كيلو عجوة

2 ملعقة كبيرة من الزبدة

2 ملعقة كبيرة سمسم محمص

طريقة عمل المنين بالعجوة مثل المحلات

- على نار هادئة؛ ضعي في إناء السمن مع الزيت حتي يتجانسان، وفي كوب ضعي الخميرة الفورية مع ملعقة من السكر ونص كوب من الماء الدافئ، قلبيهما جيدًا واتركيهما جانبًا.

- وفي العجان؛ ضيفي الدقيق مع الشمر واليانسون المجروشين ومعها السمسم وملعقة من السكر واللبن الباودر والبيكينج باودر والملح واللبن البودره وقلبي المكونات جيدًا.

- وفي أثناء تقليبها، ضيفي خليط السمن الدافئ ونصف كوب المياه الدافئة، واخلطيهما حتى يتجانسان مع المكونات ويصبح لديكِ عجينة طرية، وبعد ذلك ضيفي الخميرة لتمتزج مع العجين.

- افردي العجين بشكل مستطيل لتسهيل تشكيلها، ويفضل فردها على أكياس الثلاجة لتسهيل الأمر، وبعد ذلك؛ افردي العجوة بعد مزجها مع السمن والسمسم بشكل مستطيل لتتناسب مع العجين، وبعد وضعها يمكنك إزالة الزوائد في العجين لتتناسب مع الشكل المستطيل للعجوة.

- لفي العجين على شكل رول باستخدام أكياس الثلاجة، ثم قطعيها لأجزاء متساوية، وللتزيين اغمري طرف المنين باللبن ثم السمسم.

- رصي «المنين» على صاج مدهونة بالزيت، وغطيها لمدة ساعة حتى تتخمر العجين، وبعد ذلك؛ ضعي «المنين» على الفرن الساخن مسبقًا على درجة حرارة 180، حتى يأخذ اللون الذهبي وينضج، وبعد أن يبرد يُرَص في الأطباق ويُقَدم.