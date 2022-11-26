طريقة عمل شوربة الدجاج بالذرة في المنزل.. وصفات سهلة ولذيذة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الذرة من الأكلات المفيدة للأطفال، إذ تحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة لصحتهم، وإضافة الدجاج إلى الذرة يعطيه قيمة غذائية كبيرة، لذا تبحث بعض الأمهات عن طريقة عمل شوربة الدجاج بالذرة في المنزل بوصفة سهلة وبسيطة، وفيما يلي؛ نقدم لكِ من خلال «هُن»؛ الطريقة على خطى الشيف غادة جميل.

طريقة عمل شوربة الدجاج الذرة

المقادير:

- ذرة.

- زبدة.

- زيت.

- صدور دجاج.

- مرقة.

- ليمون.

- مشروم.

- ملح.

- فلفل أسود.

- كريمة.

- بقدونس.

- لبن.

طريقة التحضير:

- ضعي البصل في الطاسة وقلبيه حتى يدبل.

- ضيفي الدقيق وضعي الملح والفلفل واستمري في التقليب.

- ضعي مكعب مرقة الخضراوات وضيفي الزيت واخلطي المكونات معًا.

- ضيفي اللبن واستمري في التقليب حتى يعطي قواما كريميا.

- اضربي الذرة في الخلاط وضيفيها للمكونات مع ربع كوب ماء مغلي.

- ضعي المشروم وقلبي حتى تختلط المكونات.

- من الممكن وضع الفراخ مفرومة أو مقطعة أو صحيحة حسب الحاجة.

- ضيفي الفراخ واتركيها حتى تنضج.

طريقة عمل أخرى لشوربة الدجاج بالذرة

المقادير:

- علبة ذرة.

- صدور دجاج.

- كوب ذرة مسلوقة.

- ثلاثة أكواب مرق دجاج.

- كوب حليب.

- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

- ملعقة كبيرة نشا.

- 3 بيضات.

- كوب ماء.

طريقة التحضير:

- صفي علبة الذرة من الماء ثم ضعي الذرة في وعاء وضيفي إليها مكعبات الدجاج.

- ضيفي مرقة الدجاج والحليب والليمون ثم اتركيها على النار قليلًا.

- ضعي جانبًا النشا في ماء بارد؛ ثم صبي الخليط في الوعاء على النار وقلبي باستمرار.

- اضربي المكونات حتى التجانس؛ ثم اتركي الوعاء على النار لمدة دقيقتين على نار هادئة؛ ثم قدميها ساخنة لأطفالك.