من هي رنا رئيس؟.. والدتها ماكيير شهيرة وغادة عبد الرازق مثلها الأعلى

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من هي رنا رئيس؟ سؤال تصدر محرك البحث الشهير «جوجل» على مدار الساعات الماضية، وذلك بعد أن احتفلت الفنانة الشابة بخطوبتها وسط أجواء عائلية، في حضور أفراد أسرتها، وكذلك عدد من الأصدقاء المقربين من الأسرتين، وسرعان ما جرى تداول العديد من الصور الخاصة بالعروسين عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

ومع تردد التساؤلات بشأن من هي رنا رئيس؟، نستعرض خلال السطور الآتية، أبرز المعلومات عن الفنانة الشابة، وفقًا لحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

من هي رنا رئيس؟

ويمكن التعرف على من هي رنا رئيس، من خلال ما نستعرضه في السطور الآتية:

1- من مواليد عام 1999، أي تبلغ من العمر 23 عامًا.

2- والدتها هي خبيرة التجميل الشهيرة زينب حسن.

3- دخلت رنا رئيس مجال التمثيل عن طريق الصدفة.

4- جاءت أول مشاركتها الفنية في عام 2017، وذلك من خلال مشاركتها في مسلسلي «وضع أمني» مع الفنان عمرو سعد، ومسلسل «أرض جو» مع الفنانة غادة عبد الرازق.

5- توالت أعمالها الفنية فيما بعد، فشاركت في عدد من الأعمال منها، «كلبش 2»، «بركة»، «بالحجم العائلي».

6- يتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، ما يقرب من مليون ونصف شخص.

7- تعتبر رنا رئيس؛ الفنانة غادة عبدالرازق مثلًا أعلى لها في التمثيل.

خطوبة الفنانة رنا رئيس

واحتفلت ليلة أمس، الفنانة رنا رئيس بخطوبتها على شاب يدعى يسري علي وسط أجواء عائلية خاصة، في حضور المقربين، وذلك بعد قصة حب استمرت بينهما لـ 7 أعوام، وذلك حسب ما كشفت خلال استضافتها مؤخرًا، مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج «معكم»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي».