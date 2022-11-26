تفاصيل خطوبة رنا رئيس وسط أجواء عائلية.. قصة حب استمرت 7 سنوات «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في أجواء عائلية مبهجة؛ احتفلت الفنانة الشابة رنا رئيس بخطوبتها ليلة أمس، على شاب يدعى يسري علي، إذ ظهرت بإطلالة أنيقة وبسيطة، ليوجه العديد من متابعيها وكذلك عدد من مشاهير الفن دعوات التهنئة لها، لذلك نستعرض في السطور الآتية، تفاصيل خطوبة رنا رئيس.

وجرت خطوبة رنا رئيس وسط أجواء احتفالية عائلية رفقة أفراد أسرتها، وعددا من أصدقائها المقربين، وهو ما نشرته الفنانة عبر خاصية القصص القصيرة المصورة، بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

تفاصيل خطوبة رنا رئيس

وخلال حفل الخطوبة، ظهرت رنا رئيس بفستان قصير منفوش من أسفل، أبيض اللون، جاء بتصميم بسيط للغاية، مع اعتمادها على تسريحة الشعر الانسيابي على ظهرها، وارتداؤها حذاءً ذو كعب عالٍ بلون الفستان ذاته، فيما ظهر العريس مرتديًا بدلة باللون «الكافيه»، مع قميص باللون الأبيض أيضًا.

وفي أثناء حفل خطوبة رنا رئيس، جرى تقديم خاتم الخطبة لها بشكل رسمي، وظهرت عليها ملامح السعادة البالغة.

خطوبة رنا رئيس مع منى الشاذلي

وقبل عدة أيام، كانت تصدرت الفنانة الشابة رنا رئيس أحاديث مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لمفاجآتها خلال استضافتها مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج «معكم»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة»، بعد تقدم الشاب يسري علي، لخطبتها رسميًا وسط الحضور وأمام المشاهدين، وهو ما سبب لها صدمة، إذ لم تتوقع حدوث الأمر بتلك الطريقة، وفق تصريحاتها.

وخلالها كشفت رنا رئيس عن أنها على علاقة حب قوية بـ«يسري»، التي بدأت قبل 7 سنوات، وأنهما كانا يخططان لأخذ خطوة رسمية خلال الفترة الماضية، لكنهما قررا تأجيل الأمر، وذلك لوفاة والدها، ومن ثم وفاة حماها قبل عدة أشهر أيضًا.