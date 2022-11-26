7 خطوات لإزالة رائحة الرطوبة من المنزل.. «استخدمي الخل الأبيض والملح الخشن»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تبحث الأمهات عن سبب الرائحة الكريهة بالمنزل، وفي أغلب الأوقات تكون بسبب الرطوبة العالية، وعند زيادة الرطوبة تنتج رائحة كريهة، وربما تكون علامة على وجود الكائنات الحية الدقيقة الضارة في منزلك التي يمكن أن تشكل خطرًا على صحتك وأسرتك، لذلك نقدم لكِ من خلال «هُن»، خطوات اتبعيها لإزالة رائحة الرطوبة من المنزل.

وبحسب موقع «Home Serve Living»، فأن المكون الرئيسي للرطوبة هو دخول الهواء في الأخشاب وعلى الأسطح، وإذا كانت رائحة منزلك أو ملابسك كريهة؛ فمن المحتمل أن لديكِ بعض العفن الذي يختبئ في مكان ما، إذ يحتوي العفن على مركبات عضوية متطايرة ميكروبية عبارة عن غازات، ما يؤدي لانبعاث روائح كريهة ربما تشكل خطرا على صحة الإنسان.

أعراض شائعة للتعرض للرطوبة

- الصداع.

- الدوخة.

- تهيج الأنف.

- الإعياء.

- الغثيان.

كيفية التخلص من الرطوبة

- فتح نوافذ المنزل بشكل دائم ويومي؛ لتهويته والسماح للهواء الرطب بالخروج من المنزل ودخول هواء جديد.

- فتح الأبواب بين الغرف وتشغيل المروحة لتنشيط الهواء بينها. ‏

- ‏السماح لأشعة الشمس بالوصول إلى الغرف بفتح الستائر يوميًا وعدم ترك الغرف مظلمة.

- تهوية مسببات الرطوبة العالية مثل الحمام وخلف الأثاث والسجاد.

- افحصي الأماكن المخفية أو التي يصعب الوصول إليها في منزلك.

- تحققي جيدًا من الأماكن التي لا تتعرض للكثير من ضوء الشمس والهواء النقي.

- ابحثي عن أي بقع لأنها قد تكون فطريات.

طريقة تنظيف الرطوبة

- زجاجة مفتوحة للرش.

- صودا الخبز.

- خل أبيض.

- منظفات منزلية.

- فرشاة صغيرة.

طريقة التنظيف

- ازيلي جميع العناصر الزائدة وتخلصي منها ويعني هذا الملابس والأقمشة والكتب والمجلات وملاءات الأسرة والستائر والبطانيات والوسائد.

- ضعي الملابس والأقمشة في دورة الغسيل مع إضافة القليل من الخل إلى منظف الغسيل المعتاد للتخلص من أي روائح.

- ضعي الخل الأبيض وصودا الخبز في الزجاجة، فهما مادتان فعالتان في امتصاص رائحة الرطوبة.

- استخدمي المكنسة الكهربائية أو الفرشاة لتنظيف الأثاث ونزع الأتربة والجراثيم المتراكمة عليه.

طريقة أخرى للتخلص من الرطوبة

- ‏ملح خشن.

- ‏عبوات فارغة.

- الطريقة:

- ضعي الملح في العبوات بحيث كل عبوة تكون ممتلئة.

- ‏ضعي العبوات في جميع أنحاء المنزل.

- ‏اتركي الملح حتى يتحول لونة لأصفر أو أسود أو حتى يغمق.