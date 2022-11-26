الامارات | أبّ يطلّق زوجته في مكبر الصوت ليلة زفاف ابنته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فوجئ المعازيم خلال الاحتفال بـ زفاف العريس والعروسة بإحدى القاعات بمحافظة دمياط في مصر، بوالد العروس ممسكا بالميكروفون لتهنئة العروس ابنته، وبالفعل بدأ بالتهنئة لابنته ثم قال وبالنسبه لأم العروسه انتى طالق بالثلاثة.

حالة من الذهول انتابت جميع الحضور من المعازيم سواء من اهل العروس او اهل العريس او المعارف من الحضور .



ونقلت مواقع محلية، على لسان شهود عيان حضروا الحفل، أن الواقعة شهدتها إحدى قاعات الأفراح في محافظة دمياط، مشيرين إلى أن العروسة دخلت في حالة من الانهيار فور سماعها طلاق والدتها في حفل زفافها ولم يكتمل حفل الزفاف.