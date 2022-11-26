أعراض التهاب الجيوب الأنفية وطرق العلاج.. متى تذهب إلى الطبيب؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع انخفاض درجات الحرارة، وتقلب الطقس بين حين وآخر، يتكثف البحث عن أعراض التهاب الجيوب الأنفية، إذ يصاب به كثير من الناس، لكن استمرار تلك الأعراض عن 12 أسبوعا، يستوجب المتابعة مع طبيب مختص، لمعرفة طرق العلاج وأساليب الوقاية.

أعراض التهاب الجيوب الأنفية

نستعرض أبرز أعراض التهاب الجيوب الأنفية، وفقًا لموقعي «مايو كلينك» والكلية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة.

- انسداد الأنف أو احتقانه.

- التهاب في الحلق.

- انتفاخ حول العينين، أو في الخدين، أو في الأنف، أو في الجبهة.

- صعوبة في الشم والتذوّق.

- الشعور بألم، أو ضغط في الأذنين.

- الشعور بألم في الفك العلوي أو في الأسنان.

- ظهور رائحة فم كريهة.

- الشعور بتعب عام أو اضطراب.

- صعوبة التنفّس بسبب انسداد الأنف.

- إحمرار في الأنف، أو الخدين أو الجُفون.

- ارتفاع درجة حرارة الجسم.

- انسداد في الأذن.

نصائح لمرضى التهاب الجيوب الأنفية

قدم الدكتور خالد صقر، استشاري أمراض الأنف والأذن، عبر «هن»، عدة نصائح لمرضى للتعامل مع أعراض الجيوب الأنفية، في ظل تباين درجات الحرارة، والطقس المتقلب.

- غسل الأنف بالماء المالح الدافئ، يساعد على تخفيف أعراض الجيوب الأنفية أثناء الغبار.

- غلق منافذ المنزل لتقليل الأتربة.

- تناول كميات وفيرة من المياه، لترطيب الجيوب الأنفية.

- تناول الأطعمة التي تحتوى على البروبيوتيك، مثل: الثوم، الزبادي، الموز الأخضر، حيث تساعد على منع التهابات الأنف.

- محاولة تجنب الخروج في الأحوال الجوية السيئة.

- وضع قماش على الأنف أثناء الخروج تجنبًا للأتربة.

علاج التهاب الجيوب الأنفية

- تناول المضادات الحيوية، تحت إشراف الطبيب.

- استعمال بخاخات احتقان الأنف، لمدة لا تزيد عن 3 إلى 4 أيام، لتقليص الممرات الأنفية المتضخمة، ما يسهل تدفق التصريف من الجيوب الأنفية.

- مضادات الهيستامين التي تمنع الالتهاب الناجم عن رد الفعل التحسسي.

- وضع كمادات دافئة على الأنف لمدة لا تزيد على مرتين يوميا، ما يساعد في تحسن الجيوب الأنفية.

- استنشاق أبخرة زيت النعناع، لترطيب الأغشية المخاطية.

- البعد عن الأتربة، والحرص على تناول المشروبات الدافئة.