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طريقة عمل الهوت شوكليت الجاهز في المنزل.. خطوات سهلة بأقل تكلفة

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل الهوت شوكليت الجاهز

مع برودة الطقس، تبحث الكثير من ربات المنازل، عن طريقة عمل الهوت شوكليت الجاهز، لتحضيره في أسرع وقت، وبأقل التكاليف، وبدون مجهود في المنزل، بدلًا من الشراء من المحلات، أو تناوله بمبالغ كبيرة في الكافيهات والمطاعم. 

طريقة عمل الهوت شوكليت الجاهز

طريقة عمل الهوت شوكليت الجاهز، يمكن تنفيذها في المنزل، باستخدام بودرة الكاكاو، بأسرع طريقة، من خلال خطوات بسيطة، بالمكونات التالية:

- ملعقة كبيرة زبدة.

- ملعقة كاكاو.

- شوكولاتة.

- حليب.

- مارشميلو أبيض.

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طريقة عمل الهوت شوكليت الجاهز

- في البداية ضعي الحليب على النار، ثم ضيفي السكر والكاكاو.

- ذوبي الشكولاتة والزبدة على حمام بخار، ثم ضيفي الحليب على النار.

- قلبي المكونات السابقة جيدًا مع خليط الحليب والكاكاو، حتى تغلي تمامًا.

- قدميها في أكواب التقديم.

- ضيفي المارشميللو الأبيض بالمشروب، وعلى الوجه للتزيين.

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فوائد الهوت شوكليت

كانت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، قد سردت عدة فوائد لمشروب الهوت شوكليت، إذ يعد اختيارًا مثاليًا في فصل الصيف، بسبب مساعدته في الشعور بالدفء، فضلًا عن مذاقه المميز.

- يحتوي الكاكاو الموجود بالهوت شوكليت، على مركبات الفلافانول بوفرة، التي تؤدي إلى زيادة خفة الحركة الذهنية، كما تلعب دورا رئيسيا في الإدراك واتخاذ القرار.

- يساعد الكاكاو على التركيز في إكمال المهام.

- غني بمضادات الأكسدة.

- مفيد لصحة القلب والأوعية الدموية.

- يحسن وظيفة الأوعية الدموية في الدماغ.

- يحسن الأداء المعرفي لدى البالغين الأصحاء.

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وتم التوصل إلى تلك الفوائد، وفقًا لعدة نتائج من دراسة بريطانية، أجريت على بعض الذكور، لمعرفة تأثير الكاكاو الغني بالفلافانول على الأوعية الدموية في الدماغ، وتأثيره على عملية الإدراك، إذ استبعد الباحثون الإناث لتجنب التغيرات الهرمونية. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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