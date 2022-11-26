لمناهضة العنف ضد المرأة.. 6 جهات يمكنك اللجوء إليها عند التعرض للخطر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تتعرض المرأة للعنف بشكل كبير في الحياة اليومية وبأشكال مختلفة، وقد لا تعرف إلى أين تذهب، ويبقى هذا السؤال عالق في ذهنها، وقد ترضخ وتصبر على ما القسوة التي تعاني منها لأنها لا تعرف إجابة له، لذلك نقدم لكن من خلال «هُن» تقريرًا عن أماكن يمكن للنساء اللجوء لها في مثل هذه الحالات.

المجلس القومي للمرأة

وقالت إنجي اليماني مديرة برنامج الشمول المالي بالمجلس القومي للمرأة، إنهم يستقبلو كل حالات المرأة المعنفة لتوفير الدعم النفسي والقانوني لصاحبة الشأن، إذ أن المجلس له دور في المشروعات والقوانين والقرارات المتعلقة بالنساء، والتوصية بالقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة.

أماكن أخرى يمكن اللجوء إليها

- وحدات المرأة الآمنة:

وتستقبل الحالات المعنفة سواء عنف جسدي أو نفسي ومعالجة آثار الختان وهي وحدة من أطراف متعددة، تقبل الحالات العادية أو المحولة من المجلس القومي للمرأة أو قسم الشرطة، وتعمل بالشراكة مع الجامعات الحكومية وصندوق الأمم المتحدة للسكان لتفعيل تصدى القطاع الصحي للعنف ضد المرأة وادماج احتياجات المرأة داخل القطاع الطبي.

وجرى تجهيز 4 وحدات استجابة طبية في مستشفيات جامعات القصر العيني وأسيوط والمنصورة وعين شمس.

- بيت حواء:

مكان مؤقت للإقامة، حتى تتمكن السيدة من تدبير أمرها واستئناف حياتها من جديد، وتوفر الدعم النفسي والعلاج لفهم المرأة ما الذي تتعرض له والعلاج النفسي.

مراكز ومؤسسات لتقديم الشكاوى

- مؤسسة مركز قضايا المرأة المصرية.

- مؤسسة المرأة المصرية للقانون وثقافة السلام.

- الجمعية المصرية للتوعية والصحة النفسية «جمعية وعي».

وتكون الإجراءات سهلة فيه بتقديم المرأة بنفسها وإثبات حالات العنف التي تتعرض لها وإثبات حقوقها، ويتم تعامل المركز بالشكل السليم، وتأهيلها نفسيًا وجسديًا.