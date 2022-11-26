أسباب آلام الصدر.. بينها أمراض القلب والرئة والجهاز الهضمي

القاهرة - سمر حسين - صحة

آلام الصدر تحدث بسبب نقص تدفق الدم إلى عضلة القلب أو تقلص الشرايين التاجية، وقد تستمر لفترة طويلة أو تنقضي سريعًا، ويمكن أن تتفاقم، وتصل لأمور غير محمودة، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» أسباب ألم الصدر وعلاجها وكيف يمكن التغلب عليها.

أسباب ألم الصدر

وقال الدكتور حسام موافي خلال لقاء سابق إن أعراض أمراض الصدر يجب أن يتبعها سؤال أين الألم ونوع الألم وما مدة الألم وينتشر أم لا، إذ تتغير الأسباب على أساس الأعراض، وعدد أسباب ألم الصدر بترتيبها حسب نسبة حدوثها كالتالي:

- مرتبطة بالمجهود الشديد.

- أمراض الجهاز الهضمي مما يؤدي إلى تقلص المرئ.

- ارتجاع المرئ يسبب التوتر الشديد مما يسبب ألم الصدر.

- قصور الشرايين التاجية.

- التهابات جدار المعدة.

- ‏أمراض الشرايين لها مواصفات محدةة مرتبطة بألم الصدر.

- الأمراض العضلية العظمية التي تسبب برد في عظام الصدر والتهاب الغضاريف بتعطي ألم مشابه لضيق شرايين القلب.

- تمزق صمام جدار الصدر هو أحد أنواع آلام العضلات قد يؤدي كدمة عضلات الصدر الناتج عن السعال.

- أمراض الرئة وجلطات الرئة.

- حدوث ألم حاد في الشريان الأورطي.

- ألم شديد في الصدر أو ألم في أعلى الظهر.

- التهاب الأعصاب الطرفية بسبب مرض السكر ويتسبب في النهجان.

طرق العلاج والتغلب على ألم الصدر

قال الدكتور عبدالقوي السيد أبو ريا استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية خلال لقاء سابق، إن طريقة التعامل مع ألم الصدر تتبع تغيير نمط الحياة مثل:

- مشي 3 كيلو يوميًا أو 30 دقيقة في 4 أيام بالأسبوع.

- أكل السلطات والفاكهة التي تحتوي على فيتامين «b».

- الأدوية الموسعة للشرايين التي ينصح بها الطبيب.

- علاج النوبات القلبية تحتاج إلى تدخل فوري لإعادة فتح وعاء دموي أو جراحة القلب لإعادة تدفق الدم.

- الأدوية المناسبة لوقف القيء، والأدوية المضادة للحموضة أو الأدوية أن تقلل من إنتاج حمض المعدة وبالتالي معالجة أعراض الارتجاع الحمضي أو اضطرابات الجهاز الهضمي مما يسبب تخفيف في ألآم الصدر.

- أدوية مضادة للقلق إذا كانت الأعراض مرتبطة بحالة قلق مثل اضطراب الهلع أو رهاب الأماكن المكشوفة.

ونوه «أبو ريا» أنه يجب التحرك للطبيب عند التعرض لألم متفاقم حتى تتعرف على السبب الخاص بك، إذ يعتمد علاج ألم الصدر على تشخيص الطبيب والأعراض التي يعاني منها المصاب، والحالة المختصة لكل حالة على حدة.