أطباء يحذرون من رش العطر على الرقبة: يصيب بأمراض جلدية خطيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

الاهتمام بالمظهر الخارجي، ورائحة الجسد، من الأمور التي تهم العديد من السيدات، بل تكون على رأس أولوياتها أيضًا، الاستحمام ببعض الأنواع الجافة من «الليفة»، واستخدام العطور على الرقبة وبعض الأجزاء من الجسد، من الأمور الأساسية التي تتبعها السيدات بوجه عام، والرجال أيضًا، إلا أن هناك بعض الأمور التي تسبب مشكلات صحية رغم اعتيادها.

مخاطر كبيرة عند الاستحمام ورش العطر على الرقبة

وفي هذا الصدد، حذرت الخبيرة وعالمة الأدوية، هانا إنغلش، من بعض الأمور الخطيرة المتبعة للحفاظ على الجمال، التي نغفلها رغم اعتيادنا عليها، وفقًا لما ذكرته صحيفة «The Sun»

1. الليفة

حذرت الخبيرة من استخدام الليفة أو الإسفنجة للاستحمام، لأنها تحتوي على عفن، موضحة: «إذا كنت تصاب بطفح جلدي على جسمك، فمن المحتمل أن يكون هذا من الليفة الخاصة بك، تخلص منها، واستخدم يديك، لاحتوائها على كائنات فطرية تؤدي إلى التهابات الجلد».

وفي هذا الصدد، حذرت الدكتورة إيمان سند، استشاري الجلدية، من الليفة أيضًا، خلال حديثها لـ «هُن» خاصة أصحاب الحساسية: «يجب الابتعاد تماما عن استخدام الليفة خلال الاستحمام، لأنها تعمل على تهيج الجلد بطريقة كبيرة، وتسبب الجفاف والحك بشكل دائم لأصحاب الحساسية».

2. رش العطر على الرقبة

واحدة من أخطر الأمور التي حذرت منها الخبيرة هانا من، هي رش العطر على الرقبة، خاصة إنه يحتوي على مركبات تشكل خطر على الجلد: «تجعل بشرتك أكثر حساسية للضوء، ولها رد فعل غير عادي ومتزايد للأشعة فوق البنفسجية من أشعة الشمس لضارة المسببة لسرطان الجلد».

وأشارت الخبيرة إلى أن الأمر قد يزيد من اسمرار الجلد أيضًا، وتغير اللون للون الأسمر، الذي لا يتغير إلا بعد فترة من الزمن، بسبب تفاعل الكحول الموجود بالعطور مع أشعة الشمس، بالإضافة للحساسية خاصة عند التعرض لأشعة الشمس، وتهيج الجهاز التنفسي خاصة لمرضى الربو.

رومن جانبه، أوضح الدكتور هاني الناظر، استشاري الجلدية، أضرار استخدام العطور ومزيلات العرق على الجلد مباشرة، مؤكدًا أنه قد يضر أصحاب أمراض الحساسية، ويسبب الالتهابات للبعض، فضلًا عن مشكلات وأمراض الجلد الخطيرة، حال التعرض لأشعة الشمس الضارة.

3. كريم واقي الشمس

وحذرت الخبيرة من عدم وضع أو استخدام واقي الشمس، ذو معدل الحماية العالي، الأمر الذي اتفق معه الدكتور هاني الناظر استشاري الجلدية، خلال حديثه لـ«هُن»، مؤكدًا إنه يحمي من الحروق، والأشعة الضارة الفوق بنفسجية المُسببة لخطر التعرض لسرطان الجلد.

4. المستحضرات الخالية من المواد الحافظة

على الرغم من نصائح البعض، باستخدام المستحضرات الخالية من المواد الحافظة، إلا أن هانا قالت إن هذاالشيئ ليس جيدا دائما: «توجد فيها بعض المواد الحافظة لمنع العفن فيها قد تعرضك للطفح الجلدي».

5. نسبة واقي الشمس في مكياجك

أوضحت هانا أنه لا يجب الاعتماد على عامل الحماية من الشمس SPF المدمج في مستحضرات التجميل، والاعتماد على كريم واقي الشمس بشكل منفصل، بدرجة الحماية المطلوبة